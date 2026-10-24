W kanadyjskiej prowincji Alberta 19 października 2026 roku wyborcy poparli pięć pytań doradczych dotyczących wzmocnienia kontroli prowincji nad imigracją oraz dostępu tymczasowych mieszkańców do usług finansowanych z budżetu. Referendum nie jest wiążące, dlatego samo w sobie nie zmienia zasad wydawania zezwoleń na pracę lub naukę, statusu stałego rezydenta ani obecnych warunków dostępu do usług.

Jak informuje The Rio Times, pod głosowanie poddano łącznie dziesięć pytań. Wśród popartych znalazły się propozycje, aby dążyć do większego wpływu Alberty na politykę imigracyjną, skoncentrować się na migracji ekonomicznej oraz przyznawać mieszkańcom prowincji pierwszeństwo w zatrudnieniu.

Co proponowano w referendum

Inne pytania dotyczyły przyznania dostępu do finansowanej przez prowincję opieki zdrowotnej, edukacji i usług socjalnych wyłącznie obywatelom Kanady, stałym rezydentom oraz osobom ze statusem zatwierdzonym przez Albertę. Wyborcy zatwierdzili również propozycje 12-miesięcznego wymogu zamieszkania w celu otrzymania wsparcia socjalnego, możliwych opłat lub dopłat za usługi medyczne i edukacyjne dla osób niebędących stałymi rezydentami oraz potwierdzania obywatelstwa przy głosowaniu w wyborach prowincjonalnych.

Wstępne wyniki liczenia głosów wykazały, że około 54% uczestników poparło rozszerzenie kontroli Alberty nad imigracją. Oficjalne wyniki głosowania planowano opublikować 29 października.

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Federalne zezwolenia pozostają ważne

Kluczowe decyzje dotyczące wjazdu do Kanady, zezwoleń na pracę i naukę, przyznawania stałego pobytu, obywatelstwa oraz spraw uchodźców podejmuje rząd federalny. Alberta nie może samodzielnie anulować ani skrócić okresu ważności federalnego zezwolenia na pracę lub naukę.

Prowincja może wpływać na imigrację ekonomiczną poprzez swój program nominacyjny, a także regulować kwestie edukacji, administrowania ubezpieczeniem zdrowotnym, licencjonowania zawodowego, standardów pracy i dostępu do świadczeń prowincjonalnych. Jednocześnie władze Alberty nie przedstawiły jeszcze projektu ustawy, nie określiły statusów, które będą uznawane za zatwierdzone przez prowincję, ani wysokości możliwych opłat, listy wyjątków czy daty wejścia nowych zasad w życie.

Potencjalne zmiany mogą przede wszystkim dotknąć zagranicznych studentów, pracowników tymczasowych, odwiedzających i mieszkańców krótkoterminowych. Do czasu uchwalenia odrębnej ustawy obecne zasady pozostają bez zmian.

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