W Amsterdamie w Holandii rozpoczęło się postępowanie karne przeciwko indyjskiej firmie stalowej Tata Steel w związku z podejrzeniami o celowe szkodliwe emisje w pobliżu jej zakładu w IJmuiden. Jak podaje Anadolu Agency, holenderscy prokuratorzy podejrzewają spółkę o umyślne i nielegalne uwalnianie szkodliwych substancji do powietrza, co mogło stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Skarga mieszkańców

Postępowanie jest związane ze skargą złożoną w 2021 roku w imieniu około 1 200 mieszkańców żyjących w pobliżu zakładu metalurgicznego Tata Steel w IJmuiden. Informowali oni o problemach zdrowotnych i wyrażali obawy dotyczące możliwego wpływu zanieczyszczeń przemysłowych na dzieci.

Według NOS holenderski Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska odnotował w przyległym regionie wskaźniki raka płuc wyższe od średniej. Znaczna część sprawy dotyczy emisji z pieców koksowniczych, w których węgiel jest podgrzewany w celu produkcji koksu — paliwa używanego wraz z rudą żelaza w piecach hutniczych.

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Stanowisko firmy i negocjacje z rządem

Prokuratorzy podejrzewają, że Tata Steel mogła świadomie tolerować przypadki niepełnej produkcji koksu i celowo ich nie zgłaszać. W takich procesach mogą uwalniać się niebezpieczne substancje zanieczyszczające. Według źródła sadza zawierająca niebezpieczne substancje osiadała na domach, samochodach i placach zabaw w pobliżu zakładu.

Tata Steel twierdzi, że pojedyncze przypadki niepełnej produkcji koksu są technicznie nieuniknione. Benedikte Ficq, prawniczka skarżących, podkreśliła, że takie emisje były przewidywalne i można było ich uniknąć. Jednocześnie nadal nie jest jasne, czy odrębne zarzuty karne zostaną postawione kierownictwu firmy.

Postępowanie karne toczy się w czasie negocjacji rządu Holandii z Tata Steel w sprawie wsparcia przejścia zakładu na bardziej ekologiczny sposób produkcji stali. Rząd oświadczył, że rozmowy o pomocy w wysokości około 2 mld euro, czyli 2,2 mld dolarów, będą kontynuowane mimo sprawy karnej.

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