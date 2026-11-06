W parlamencie Andaluzji rządząca Partia Ludowa (PP) i skrajnie prawicowy Vox odrzuciły propozycję opozycyjnej Partii Socjalistycznej dotyczącą utworzenia komisji do zbadania lipcowego pożaru lasu w miejscowości Bedar w południowo-wschodniej Hiszpanii. W pożarze 9 lipca zginęło 15 osób, w tym dziewięciu obywateli Wielkiej Brytanii, podaje BBC News.

PP i Vox oświadczyły, że odpowiedzi na pytania powinno przynieść już toczące się śledztwo karne. Krewni ofiar nalegają natomiast na otwartą i publiczną ocenę działań władz podczas pożaru.

Zastrzeżenia wobec systemu ostrzegania

Rodziny ofiar krytykują decyzję władz regionalnych o niewysłaniu alarmu awaryjnego na telefony komórkowe, gdy ogień zbliżał się do miejscowości. Szef służb ratunkowych Andaluzji Antonio Sanz wyjaśniał, że systemu nie można było skonfigurować dla poszczególnych społeczności. Według urzędników część mieszkańców musiała się ewakuować, a innym bezpieczniej było pozostać w domach; ogólny komunikat mógł wywołać panikę i korki.

Krewni ofiar nie zgadzają się z tymi argumentami. Thomas-Wolf Verdonckt, którego 63-letni ojciec Stanislas zginął w pożarze, oświadczył, że ludzie nie otrzymali ani jasnych instrukcji, ani ostrzeżeń o niebezpieczeństwie. Według niego na kilka minut przed tym, jak płomienie objęły ten obszar, przejechał tamtędy radiowóz z włączoną syreną, ale mieszkańcom nie przekazano żadnych komunikatów.

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Plan reagowania kryzysowego w Bedar ostatnio zatwierdzono w 2019 roku; według władz regionalnych był on w trakcie aktualizacji. Gmina jest sklasyfikowana jako obszar zagrożony pożarami lasów.

Spory dotyczące dowodów rzeczowych

Danny Gillam-Kirton, która straciła w pożarze oboje rodziców — Pete’a i Fran — również zgłosiła zastrzeżenia do pracy policji po tragedii. Opowiedziała, że w sierpniu wraz z mężem znalazła w spalonym samochodzie ojca fragmenty, które jej zdaniem mogły być ludzkimi szczątkami, a także telefony, biżuterię, klucze i pieniądze. Wcześniej policja poinformowała rodzinę, że samochód został dokładnie zbadany, a rzeczy osobiste nie przetrwały.

Fragmenty skierowano do Madrytu na badania. Według rodziny policja przekazała, że nie udało się uzyskać DNA, a kości należały do zwierzęcia. Jednocześnie Gillam-Kirton zaznaczyła, że zaangażowani przez nią specjaliści, w tym antropolog sądowy, uważają fragmenty za ludzkie.

Spośród 15 osób, które zginęły w Bedar, 14 było cudzoziemcami: dziewięciu Brytyjczyków, trzech Belgów, Francuz i obywatel USA; jeszcze jedna ofiara była obywatelem Hiszpanii. Przyczyny pożaru, nazywanego również pożarem w Los Gallardos, są badane w ramach sprawy karnej. W lipcu Guardia Civil przypuszczała, że ogień mógł spowodować zerwany przewód elektryczny, jednak tę wersję zakwestionowano.

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