W Anglii pacjenci uprawnieni do zastrzyków na odchudzanie w ramach Narodowej Służby Zdrowia mogą nie otrzymać leczenia z powodu wycofania lokalnych płatności dla praktyk lekarzy rodzinnych. Jak podaje The Guardian, 21 z 36 zintegrowanych rad opieki zdrowotnej zlikwidowało płatności dla praktyk za przepisywanie i monitorowanie leku Mounjaro, znanego również jako tirzepatyd.

Śledztwo branżowego wydania Pulse wykazało, że kolejne dziewięć rad w ogóle nie miało lokalnego programu dodatkowego finansowania takich usług. Tylko cztery rady utrzymały odpowiednie płatności.

Program krajowy

NHS England oświadczyła, że finansowanie wsparcia pacjentów otrzymujących tirzepatyd przeniesiono do krajowego kontraktu lekarzy rodzinnych, zastępując różne lokalne mechanizmy jednolitym podejściem. Od kwietnia zachęty za prowadzenie pacjentów z otyłością włączono do systemu oceny jakości i wyników, jednak udział praktyk w tym programie jest dobrowolny.

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Lekarze rodzinni powiedzieli Pulse, że przewidziane płatności są niewystarczające, aby pokryć koszty przepisywania leku i późniejszego monitorowania pacjentów. W niektórych rejonach kierownictwo NHS już ostrzegło, że przepisanie Mounjaro nie jest gwarantowane, nawet jeśli pacjent spełnia kryteria, ponieważ udział praktyk lekarskich jest dobrowolny.

Nierówny dostęp

Pełniący obowiązki dyrektora generalnego Healthwatch England Chris McCann powiedział, że pacjenci zgłaszają znaczne różnice w dostępie do finansowanych przez NHS leków na odchudzanie w zależności od miejsca zamieszkania. Jak zaznaczył, w niektórych rejonach droga do uzyskania leków pozostaje niejasna, podczas gdy rozstrzygane są kwestie lokalnej organizacji usług.

Brytyjskie Stowarzyszenie Medyczne uważa, że nowe płatności prawdopodobnie nie pokryją dodatkowej pracy związanej z przepisywaniem i monitorowaniem tirzepatydu, przez co niektórzy pacjenci uprawnieni do leczenia mogą go nie otrzymać. Prezydentka Królewskiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych Victoria Tzortziou Brown podkreśliła potrzebę właściwego wsparcia podstawowej opieki zdrowotnej w celu bezpiecznego przepisywania leku, nadzoru i dalszej opieki nad pacjentami.

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