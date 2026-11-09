W Anglii 300 tys. pacjentów z osłabionym zdrowiem i chorobami przewlekłymi otrzyma dodatkowe wsparcie od lekarzy rodzinnych w ramach programu o wartości 40 mln funtów szterlingów. Jego celem jest pomoc najbardziej narażonym osobom w pozostaniu w domu oraz zmniejszenie liczby możliwych do uniknięcia hospitalizacji zimą, informuje The Guardian.

Badania i przegląd leczenia

Lekarze rodzinni będą oferować pacjentom badania medyczne, przegląd przepisanych leków oraz testy oddechowe. Program jest skierowany przede wszystkim do osób z chorobami serca, osłabionym zdrowiem, rozedmą płuc i innymi formami przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Środki na inicjatywę zostaną przesunięte z istniejących budżetów podstawowej opieki medycznej na lata 2026–2027. Grupy praktyk lekarskich będą mogły wykorzystać po 126 funtów szterlingów na każdego pacjenta spełniającego kryteria programu. Praktyki lekarskie będą samodzielnie określać osoby, dla których ryzyko ciężkiego zachorowania zimą jest najwyższe.

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Przygotowanie na zimowe obciążenie

Premier Andy Burnham oświadczył, że wsparcie dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej powinno pomóc wykrywać problemy zdrowotne, zanim doprowadzą one do zgłoszenia się na oddział ratunkowy. Minister zdrowia Yvette Cooper zaznaczyła, że władze przygotowują się również do okresu zimowego poprzez szczepienia przeciw grypie, zwiększanie możliwości opieki doraźnej oraz współpracę ze służbami społecznymi.

Prezeska Królewskiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych Victoria Tzortziou Brown poparła nacisk na profilaktykę i spersonalizowaną opiekę nad pacjentami o najwyższym ryzyku hospitalizacji. Jednocześnie podkreśliła, że dla trwałej poprawy opieki nad osobami o złożonych potrzebach konieczne są długoterminowe podejście do profilaktyki oraz stałe inwestycje w podstawową opiekę zdrowotną.

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