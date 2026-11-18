W Anglii do kwietnia około 500 tys. najbardziej narażonych osób otrzyma spersonalizowane wsparcie medyczne i socjalne od nowych wspólnych zespołów. Poinformowała o tym minister zdrowia Yvette Cooper, jak podaje The Guardian.

Pomoc w domu i placówkach opieki

Program obejmie osoby starsze, mieszkańców domów opieki, osoby z demencją oraz pacjentów u kresu życia. Zespoły pracowników Narodowej Służby Zdrowia i opieki społecznej będą identyfikować najbardziej narażonych mieszkańców społeczności, przygotowywać dla nich indywidualne plany opieki oraz regularnie oceniać ich stan zdrowia.

Celem nowego modelu jest zapewnienie ludziom pomocy w domu lub w placówkach opieki oraz jak najdłuższe unikanie hospitalizacji. Dla pacjentów i członków ich rodzin planowane jest także utworzenie całodobowej linii telefonicznej jako jednego punktu kontaktu, jednak terminu uruchomienia tej usługi jeszcze nie sprecyzowano.

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Plan zostanie rozszerzony do 2 mln osób

Cooper nazwała uruchomienie zespołów praktycznym krokiem w stronę obiecanej krajowej służby opieki, która ma połączyć pomoc medyczną i społeczną zgodnie z potrzebami ludzi. W przyszłości program ma zostać rozszerzony na około 2 mln osób.

Według ministerki, po pełnym uruchomieniu zmiana systemu pomoże zmniejszyć obciążenie przepełnionych szpitali, skracając liczbę dni pobytu pacjentów na oddziałach stacjonarnych o 4,3 mln. Ma także zmniejszyć liczbę przypadków udzielania pacjentom pomocy na szpitalnych korytarzach, co dotyczy przede wszystkim niedołężnych osób starszych i osób z demencją.

W ubiegłym tygodniu Cooper ogłosiła również przeznaczenie tej zimy 40 mln funtów dla lekarzy ogólnych w Anglii. Środki mają pomóc 300 tys. narażonych pacjentów otrzymać lepszą opiekę w domu.

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