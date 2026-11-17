Podczas największego od ponad dwóch dekad wybuchu epidemii odry w Anglii 92,5% z 2 821 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków nie miało wpisu o szczepieniu przeciw odrze, śwince i różyczce. Analizę danych z okresu od października 2023 roku do września 2024 roku przeprowadziła Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego, informuje News-Medical.

Przypadki skoncentrowały się w Londynie i West Midlands

Spośród 15 587 zgłoszeń podejrzenia odry specjaliści potwierdzili 2 821 przypadków infekcji, czyli 4,8 przypadku na 100 tysięcy mieszkańców. Pierwsze ogniska pojawiły się w West Midlands, w tym w Birmingham, po zawleczeniu wirusa z Pakistanu i Rumunii. Następnie transmisja infekcji rozprzestrzeniła się na inne regiony Anglii.

Na Londyn przypadło 45,5% potwierdzonych przypadków, a na West Midlands — 25,2%. Najwyższy lokalny wskaźnik zachorowań odnotowano w londyńskiej dzielnicy Lambeth, a szczyt liczby przypadków w stolicy przypadł na kwiecień 2024 roku.

Dzieci stanowiły większość chorych

Dzieci w wieku poniżej 10 lat stanowiły 58,6% wszystkich potwierdzonych przypadków. Niemowlęta poniżej pierwszego roku życia, które były zbyt małe na planowe szczepienie MMR, stanowiły 11,7% chorych. W dwóch najbardziej zdeprywowanych kwintylach obszarów mieszkało 63% pacjentów. Badacze wyjaśnili, że wskaźnik ten odzwierciedla poziom deprywacji obszarów zamieszkania, a niekoniecznie sytuację każdej konkretnej osoby.

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Autorzy badania ostrzegli, że niekompletne zapisy o szczepieniach mogły spowodować zaklasyfikowanie części zaszczepionych osób do grupy bez zarejestrowanego szczepienia. Badania laboratoryjne wykazały krążenie dwóch genotypów wirusa odry — D8 i B3. Z podróżami międzynarodowymi wiązało się 5,5% przypadków.

Obciążenie szpitali

Spośród 2 788 przypadków, które udało się powiązać z dokumentacją medyczną, 76,3% pacjentów odwiedziło oddziały ratunkowe, a 38,2% zostało hospitalizowanych. Do szpitali najczęściej trafiały niemowlęta poniżej pierwszego roku życia — 51,6%, a także dorośli w wieku od 30 lat — 47,2%.

Siedmiu pacjentów wymagało intensywnej terapii. Zgłoszono również śmierć nastolatka z chorobami współistniejącymi. Jednocześnie autorzy podkreślili, że wskaźniki zgłoszeń i hospitalizacji dotyczą wykrytych przypadków, a nie wszystkich infekcji: łagodne postacie odry mogły pozostać niezauważone, część hospitalizacji przeprowadzono ostrożnościowo, a dokumentacja medyczna nie zawsze potwierdzała odrę jako przyczynę hospitalizacji.

Według badania w latach 2023–2024 pierwszą dawkę szczepionki MMR do 24. miesiąca życia otrzymało 88,9% dzieci w Anglii — był to najniższy poziom od dekady. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca objęcie co najmniej 95% populacji dwiema dawkami szczepionki, aby utrzymać eliminację odry.

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