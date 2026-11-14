W Anglii dzieci otrzymały 341 recept na leki GLP-1 — The Guardian

W Anglii od kwietnia do lipca 2026 roku dzieciom poniżej 18. roku życia wydano 341 recept na leki z klasy GLP-1, w tym 15 recept wystawiono pacjentom młodszym niż 12 lat. Informuje o tym The Guardian, powołując się na dane uzyskane od NHS Business Services Authority w odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji.

W roku finansowym 2025–2026 dzieciom wydano 419 recept na takie leki, z czego 10 wystawiono pacjentom poniżej 12. roku życia. Dane dotyczą recept wystawionych w Anglii i zrealizowanych w aptekach ogólnodostępnych w dowolnym miejscu w Wielkiej Brytanii.

Dane nie obejmują wszystkich recept

Statystyki nie uwzględniają recept prywatnych ani leków przepisywanych i wydawanych w szpitalach lub zakładach karnych. Dlatego podane wskaźniki mogą być zaniżone. Gazeta zauważa, że jedna prywatna klinika pediatryczna informowała wcześniej o ponad 200 pacjentach otrzymujących takie zastrzyki.

Jednocześnie na podstawie tych danych nie można ustalić, czy wszystkie leki przepisano właśnie w celu redukcji masy ciała. Leki GLP-1 opracowano początkowo do kontrolowania poziomu cukru we krwi u osób z cukrzycą typu 2, jednak później zaczęto je szeroko stosować do redukcji masy ciała.

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Potrzeba długoterminowego nadzoru

Profesor medycyny metabolicznej z Uniwersytetu Surrey Martin Whyte podkreślił, że przepisywanie takich leków dzieciom powinno odbywać się w ramach specjalistycznych usług. Jak zaznaczył, potrzebne jest regularne monitorowanie wzrostu i dojrzewania płciowego, odżywiania, zdrowia psychicznego, zachowań żywieniowych oraz możliwych działań niepożądanych.

Od 2021 roku Narodowa Służba Zdrowia Anglii prowadzi pilotaż klinik Complications from Excess Weight dla dzieci w wieku od dwóch do 16 lat z ciężką otyłością. Skierowano do nich już niemal 6,5 tys. dzieci, w tym ponad 400 poniżej czwartego roku życia. Setki pacjentów otrzymały za pośrednictwem tych usług leki na redukcję masy ciała, choć finansowanie GLP-1 nie jest dostępne dla wszystkich klinik.

W ubiegłym miesiącu Światowa Organizacja Zdrowia w nowych globalnych wytycznych wskazała, że leków przeciw otyłości, w tym GLP-1, nie należy przepisywać dzieciom młodszym niż 10 lat. Jednocześnie specjaliści z niektórych klinik rozważają możliwość stosowania takich leków u pacjentów od ósmego roku życia po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia.

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