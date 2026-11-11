W Anglii i Szkocji wprowadzono wymóg trzymania drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w pomieszczeniach z powodu zwiększonego ryzyka wysoce zjadliwej grypy ptaków. To drugi rok z rzędu, gdy wobec hodowców drobiu wprowadzane są takie ograniczenia.

W Anglii rząd ogłosił strefę zapobiegania grypie ptaków na terenie całego kraju. Właściciele 50 lub większej liczby sztuk drobiu lub ptaków utrzymywanych w niewoli muszą umieścić je w zamkniętych pomieszczeniach. Podobny status dla całej Szkocji ogłoszono we wtorek, podaje The Guardian.

Zaostrzone zasady bioasekuracji

Hodowcy drobiu muszą również przestrzegać zaostrzonych środków bioasekuracji. W szczególności mają zgłaszać Agencji Zdrowia Zwierząt i Roślin zmiany w nieśności ptaków oraz natychmiast informować o podejrzeniu choroby.

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Rząd Wielkiej Brytanii wyjaśnił tę decyzję rosnącym ryzykiem i liczbą potwierdzonych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków wśród ptaków domowych i dzikich. W 2025 roku strefy zapobiegania tej chorobie ogłoszono już na terenie całej Anglii, Szkocji i Walii.

Ryzyko dla ludzi oceniane jako niskie

Grypa ptaków szybko rozprzestrzenia się od 2014 roku, a od lata 2021 roku wyrządziła znaczne szkody w populacjach dzikich ptaków w Wielkiej Brytanii. Chorobę odnotowano również u ludzi: na świecie od 1 stycznia do 4 sierpnia 2025 roku zarejestrowano 11 zgonów.

Ten szczep powoduje choroby i wysoką śmiertelność wśród ptaków, a u osób mających bliski kontakt z zakażonymi zwierzętami może wywoływać objawy grypopodobne i zapalenie spojówek. Rząd Wielkiej Brytanii oświadczył, że obecne ryzyko dla zdrowia ludzi pozostaje bardzo niskie. Rząd nie spodziewa się również, że wpłynie to na dostępność indyków bożonarodzeniowych i innego sezonowego drobiu, a odpowiednio przygotowane mięso drobiowe i jaja są uznawane za bezpieczne do spożycia.

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