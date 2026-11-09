W Anglii w czerwcu 2026 roku liczba osób śpiących na ulicy osiągnęła 8 748 — był to najwyższy wynik od listopada 2025 roku. Od stycznia ich liczba wzrosła o prawie tysiąc. Do końca czerwca tymczasowe zakwaterowanie znalazło jedynie 15% tych osób — był to najniższy poziom od sierpnia 2025 roku, informuje The Guardian.

Plan do Bożego Narodzenia

Premier Andy Burnham obiecał zaoferować każdej osobie śpiącej na ulicy bezpieczną drogę zejścia z ulicy lub szersze wsparcie. W lipcu, obejmując urząd, oświadczył, że jego pierwszą dyrektywą będzie położenie kresu bezdomności ulicznej w kraju.

W następnym miesiącu Burnham ogłosił finansowanie w wysokości 442 mln funtów w ramach kampanii, której celem jest zapewnienie schronienia wszystkim osobom śpiącym na ulicy do Bożego Narodzenia. W październiku rząd przewidział także kolejne 432 mln funtów finansowania od marca 2027 roku, aby wspierać ludzi do końca kadencji parlamentu.

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Brak odpowiednich mieszkań

Ministra ds. bezdomności Florence Eshalomi powiedziała, że rząd ma nadzieję zaoferować łóżko każdej osobie śpiącej na ulicy do Bożego Narodzenia. Jednocześnie przyznała, że występuje chroniczny niedobór odpowiednich mieszkań.

Jak zaznaczyła, droga zejścia z ulicy nie zawsze będzie oznaczała zakwaterowanie: dla niektórych osób może to być indywidualny plan wsparcia zdrowia psychicznego lub leczenie uzależnień. Eshalomi powiedziała również, że władze współpracują z samorządami i stowarzyszeniami mieszkaniowymi, aby przywrócić do użytku tysiące pustych lub zaniedbanych nieruchomości.

Pod koniec marca 2026 roku rekordowe 135 600 gospodarstw domowych w Anglii przebywało w tymczasowym zakwaterowaniu, w tym w hotelach typu B&B i hostelach. To około 90% więcej niż dziesięć lat temu i o 4% więcej niż rok wcześniej.

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