W Anglii osoby z niepełnosprawnościami mogą czekać na otrzymanie wózka inwalidzkiego do dwóch lat z powodu opóźnień w pracy struktur Narodowej Służby Zdrowia (NHS) oraz prywatnych firm-dostawców. Wynika to z raportu parlamentarnej rzeczniczki praw pacjentów i zdrowia Anglii Pauli Sussex, informuje The Guardian.

Jak zaznaczyła Sussex, opóźnienia, nieodpowiedni sprzęt lub niewłaściwe naprawy mogą wpływać na wszystkie aspekty życia użytkowników wózków inwalidzkich. Powoduje to między innymi ból fizyczny i cierpienie emocjonalne oraz ogranicza możliwość samodzielnego życia.

Liczba skarg wzrosła

Rzeczniczka rozpoczęła dochodzenie po gwałtownym wzroście liczby skarg dotyczących zapewniania wózków inwalidzkich przez NHS: z ośmiu w latach 2020–2021 do 110 w latach 2025–2026. Cztery na pięć skarg dotyczyły niewielkiej grupy prywatnych firm, które zapewniają wózki co najmniej połowie dzieci i dorosłych ich potrzebujących.

Większość zgłoszeń dotyczyła tego, że ludzie czekali ponad 18 tygodni na otrzymanie samego wózka lub części zamiennych do niego. Ramowy program NHS dotyczący jakości usług przewiduje, że 92% osób powinno otrzymać niezbędny sprzęt w ciągu 18 tygodni.

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Konsekwencje dla dzieci i dorosłych

W raporcie opisano przypadek chłopca z porażeniem mózgowym, który w wieku trzech lat czekał na wózek inwalidzki siedem miesięcy. Z tego powodu nie mógł rozpocząć uczęszczania do przedszkola w tym samym czasie co jego brat bliźniak, a także nie miał dostępu do edukacji i specjalistycznej terapii. W czasie oczekiwania dziecko kilkakrotnie doznało urazów, spadając z przystosowanego wózka dziecięcego używanego przez rodziców.

Inny przypadek dotyczył 68-letniego Grahama Woolnera z rdzeniowym zanikiem mięśni. Miał on otrzymać nowy wózek do sierpnia 2023 roku, jednak dostarczono go dopiero we wrześniu 2024 roku. Urządzenie nie działało prawidłowo, a w pełni sprawny wózek mężczyzna otrzymał w październiku 2025 roku — 26 miesięcy później niż wynosił 18-tygodniowy termin.

Sussex wskazała również na lukę w regulacji usług dotyczących oceny potrzeb, dopasowywania i naprawy wózków. Agencja Regulacji Leków i Produktów Opieki Zdrowotnej nadzoruje sam sprzęt, jednak usługi otrzymywane przez użytkowników wózków inwalidzkich nie należą do kompetencji Komisji Jakości Opieki.

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