W Liverpoolu w Anglii kobiece kluby piłkarskie Liverpool i Chelsea zremisowały 0:0 w meczu ligi angielskiej. Londyński zespół, który przed spotkaniem prowadził w tabeli, nie zdołał zdobyć bramki mimo przewagi w posiadaniu piłki.

Bramkarka zachowała czyste konto

Bramkarka Liverpoolu Kiara Keating zaliczyła kilka ważnych interwencji i pomogła drużynie nie stracić gola. Po meczu powiedziała Sky Sports, że spotkanie było napięte, a zespół musiał wytrzymać presję rywalek. Keating zaznaczyła również, że mecz na „zero z tyłu” był jednym z celów drużyny.

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O wyniku spotkania informuje Channel NewsAsia. Według tego medium tydzień wcześniej Chelsea pokonała Manchester City 1:0 i wyszła na pierwsze miejsce.

Sytuacja w tabeli

Po 11 meczach Chelsea ma 27 punktów i pozostaje liderem. Manchester City traci dwa punkty i może wyprzedzić rywala, jeśli pokona Tottenham w niedzielnym meczu, który jest dla zespołu spotkaniem zaległym. Liverpool zajmuje ósme miejsce z 12 punktami. Mecz odbył się przed zaplanowaną przerwą reprezentacyjną.

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