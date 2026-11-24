W Anglii rozpoczęto rekrutację do badania PROTECT-C, w ramach którego planowane jest objęcie 5 tys. kobiet z różnych regionów kraju. Badanie ma ocenić, czy w przyszłości genetyczny screening ryzyka raka można będzie zaoferować szerokiemu gronu kobiet, a nie tylko osobom z obciążonym wywiadem rodzinnym. Informuje o tym News-Medical.

Projekt finansuje Yorkshire Cancer Research, a kieruje nim profesor Ranjit Manchanda z Queen Mary University of London. Badacze chcą ustalić, na ile takie podejście byłoby dostępne i użyteczne dla brytyjskiej Narodowej Służby Zdrowia.

Domowy test ze śliny

Uczestniczkom zostanie zaproponowany domowy test z wykorzystaniem próbki śliny, który może wykryć dziedziczne warianty genetyczne związane z wyższym ryzykiem raka piersi, jajników, macicy lub jelita. Według przytoczonych w materiale szacunków w Wielkiej Brytanii około 451 tys. kobiet ma takie dziedziczne warianty, ale około 97% z nich o tym nie wie.

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Obecnie genetyczne testy na raka w ramach NHS są dostępne głównie dla osób spełniających określone kryteria: na przykład tych, które już chorowały na niektóre nowotwory, albo mają wyraźną rodzinną historię raka. Autorzy badania zauważają, że takie podejście często zależy od tego, czy w rodzinie postawiono już diagnozę.

Pomoc w ramach NHS

Osobom, u których w ramach badania zostanie wykryte podwyższone genetyczne ryzyko raka, zostanie zaoferowane zindywidualizowane wsparcie NHS. Może ono obejmować regularne badania przesiewowe, a w razie potrzeby — leki profilaktyczne lub operację w celu zmniejszenia ryzyka.

Badacze ocenią także psychologiczny wpływ udziału oraz odsetek osób, które zgodzą się na testowanie po zapoznaniu się z informacjami na platformie cyfrowej. Aby znaleźć potencjalnych uczestników, zespół współpracuje z inicjatywą NHS DigiTrials, która wykorzystuje dokumentację medyczną NHS. Zaproszenia do osób, które mogą spełniać kryteria, mają być wysyłane od stycznia. Zainteresowanie udziałem mogą wyrazić kobiety, transpłciowi mężczyźni oraz osoby niebinarne z żeńskimi narządami rozrodczymi.

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