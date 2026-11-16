W Anglii rozważane są dwa niezależne mechanizmy odwoławcze dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy nie zgadzają się ze wsparciem proponowanym przez szkołę. Zmiany mogą stać się częścią szeroko zakrojonej reformy edukacji specjalnej, informuje The Guardian.

Dwie opcje odwołania

Źródła gazety zaznajomione z rozmowami przekazały, że urzędnicy rozważają dwie opcje. Pierwsza zakłada zwrócenie się do Rzecznika ds. Samorządu Lokalnego i Opieki Społecznej. Organ ten już bada skargi dotyczące władz lokalnych w sprawach wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i transportu szkolnego.

Inną opcją jest niezależna komisja rewizyjna, utworzona na wzór paneli rozpatrujących odwołania od decyzji o wykluczeniu uczniów ze szkół. Takie panele mogą uchylać decyzje o wykluczeniu. Są one powoływane przez władze lokalne, a w ich skład wchodzą sekretarz i do pięciu specjalistów, którzy nie mają bezpośredniego związku ze szkołą.

Proponowana reforma

W lutym rząd opublikował białą księgę dotyczącą zapewniania i finansowania wsparcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami. Przewiduje ona zastąpienie powszechnie stosowanych planów edukacji, zdrowia i opieki nowymi indywidualnymi planami wsparcia, którymi będą zarządzać szkoły.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Obecnie rodzice mogą zwracać się do niezależnego trybunału ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych w celu rozstrzygnięcia sporów dotyczących obowiązujących planów. Proponowana reforma może ograniczyć tę drogę i przekazać skargi dotyczące nowych indywidualnych planów do rozpatrzenia samym szkołom. Grupy reprezentujące interesy dzieci ze specjalnymi potrzebami skrytykowały takie podejście.

Zaległości w trybunale

მინისტер edukacji Lucy Powell powiedziała parlamentarnej komisji edukacji, że rząd dąży do zapewnienia rodzinom równych warunków oraz rozliczalności systemu. Oczekuje się, że projekt ustawy i odpowiedź rządu na konsultacje dotyczące białej księgi będą gotowe na początku przyszłego roku.

W październiku rząd poinformował, że średni czas oczekiwania na końcową rozprawę ustną w trybunale przekroczył 18 miesięcy. W ciągu trzech miesięcy do czerwca wniesiono 8 800 odwołań, a liczba spraw w kolejce wzrosła do 18 000 — o 31% w porównaniu z 2025 rokiem.

Czytaj nas na