W Anglii anulowano jednomeczową dyskwalifikację obrońcy Manchesteru United, Leny'ego Yoro, którą miał odbyć po czerwonej kartce w meczu Premier League z Liverpoolem. Uwzględniono odwołanie dotyczące niesłusznego wykluczenia, informuje Channel NewsAsia.

Wykluczenie na początku meczu

Yoro otrzymał czerwoną kartkę w ósmej minucie spotkania na Anfield, gdzie Manchester United przegrał z Liverpoolem 0:4. Obrońca został wykluczony za faul na napastniku Liverpoolu Aleksandrze Isaku w pobliżu pola karnego, uznany za pozbawienie rywala oczywistej okazji do zdobycia bramki.

Dominik Szoboszlai zdobył bramkę z rzutu wolnego podyktowanego po tym faulu.

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Decyzja Związku Piłki Nożnej

Angielski Związek Piłki Nożnej oświadczył, że jednomeczowe zawieszenie zawodnika zostało anulowane po pomyślnym rozpatrzeniu odwołania od niesłusznego wykluczenia. Niezależna komisja regulacyjna opublikuje później pisemne uzasadnienie anulowania czerwonej kartki.

Mauricio Pochettino, który zadebiutował na stanowisku trenera Manchesteru United w niedzielnym meczu, uważał, że Yoro nie powinien otrzymać czerwonej kartki. Argumentował, że Isak nie kontrolował piłki, a sam incydent znacząco wpłynął na przebieg spotkania.

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