W Anglii i Walii rząd planuje od 2028 roku ograniczyć roczny czynsz gruntowy dla właścicieli mieszkań w systemie leasehold do 250 funtów. Poinformował o tym minister ds. mieszkalnictwa Matthew Pennycook, jak podaje The Guardian.

Projekt ustawy o reformie leasehold

W czwartek Pennycook ma przedstawić rządowy projekt ustawy o reformie leasehold. Dokument będzie przewidywał ograniczenie opłat, zakaz sprzedaży nowych mieszkań w tym systemie, a także uproszczenie procedur przedłużania i wykupu leasehold.

Projekt ustawy ma również rozszerzyć na mieszkania obowiązujący zakaz sprzedaży nowych domów w systemie leasehold. Mieszkania stanowią większość nieruchomości sprzedawanych w tym systemie. Pennycook wcześniej oświadczył, że zakaz ma wejść w życie po następnych wyborach.

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Przejście na commonhold

Proponowane zmiany mają ułatwić mieszkańcom przejście na zbiorowy system commonhold. Do takiej decyzji wystarczy zgoda połowy mieszkańców budynku, a nie wszystkich. Projekt ustawy ma również pozbawić freeholderów prawa do eksmisji leaseholderów z powodu stosunkowo niewielkich niezapłaconych rachunków.

Według ministra data wprowadzenia limitu w 2028 roku nie zostanie wskazana bezpośrednio w projekcie ustawy: zostanie ustalona w drodze przepisów wykonawczych. Członkowie parlamentarnej komisji ds. mieszkalnictwa wezwali do wprowadzenia ograniczenia już w przyszłym roku, jednak Pennycook wyjaśnił opóźnienie technicznymi procedurami jego zastosowania.

Inne postulaty leaseholderów, według ministra, będą wymagały odrębnej ustawy, którą planuje się przedłożyć później w trakcie kadencji parlamentu. Należą do nich utworzenie niezależnego regulatora agentów zarządzających nieruchomościami oraz rewizja stawek stosowanych do ustalania kosztu przedłużenia lub wykupu leasehold.

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