W Antalyi w Turcji rozpoczyna się 31. Konferencja Stron ONZ w sprawie klimatu — COP31. Uczestnicy negocjacji będą omawiać realizację wcześniejszych zobowiązań klimatycznych, odchodzenie od paliw kopalnych oraz wsparcie finansowe dla biedniejszych państw, informuje The Independent.

Jednym z głównych tematów będzie praktyczna realizacja obietnic odejścia od węgla, ropy i gazu. Turcja promuje inicjatywę zwiększenia udziału energii elektrycznej w światowym zużyciu energii z 21% do 35% do 2035 roku. Zakłada się, że elektryfikacja, w tym transportu, ma odbywać się przede wszystkim dzięki energetyce słonecznej i wiatrowej.

Cele dotyczące ocieplenia zagrożone

Według oceny ONZ globalna temperatura jest obecnie już o około 1,4°C wyższa niż w okresie przedindustrialnym, a świat zmierza ku ociepleniu o 2,6°C do końca stulecia. W 2015 roku kraje zgodziły się utrzymać wzrost temperatury znacznie poniżej 2°C i dążyć do ograniczenia go do 1,5°C.

Dyrektor Poczdamskiego Instytutu Badań nad Wpływem Klimatu Johan Rockström oświadczył, że świat nadal nie zdołał osiągnąć wyznaczonych celów klimatycznych. Jak powiedział, dalsze ocieplenie będzie oznaczać częstsze i bardziej ekstremalne powodzie, susze oraz burze, a także przybliży krytyczne zmiany w systemie klimatycznym, w tym możliwe zmiany prądów oceanicznych i degradację Amazonii.

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Finansowanie i subsydia

Negocjatorzy mają również omówić środki dla krajów przechodzących na energię odnawialną, dostosowujących się do ocieplenia oraz odbudowujących się po szkodach spowodowanych zjawiskami klimatycznymi. Współzałożyciel niemieckiego NewClimate Institute Niklas Höhne nazwał najtrudniejszymi kwestiami poziom emisji oraz to, kto ma płacić za działania klimatyczne.

Stany Zjednoczone, największy historyczny emitent węgla, opuściły poprzednią konferencję COP i oczekuje się, że nie będą uczestniczyć także w tym roku. Jednocześnie Brazylia, która w ubiegłym roku gościła COP30, opublikowała dobrowolną mapę drogową odejścia od paliw kopalnych. Wśród proponowanych kroków jest zakończenie subsydiowania tego sektora: według ONZ globalne subsydia dla paliw kopalnych osiągnęły w tym roku 1,1 bln dolarów.

Eksperci wskazują również na spadek cen energii słonecznej i wiatrowej, a także upowszechnianie się samochodów elektrycznych jako czynniki wzmacniające ekonomiczne argumenty za ograniczeniem emisji.

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