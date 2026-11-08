W Antalyi w Turcji rozpoczęła się Światowa Konferencja Klimatyczna. Der Spiegel opisuje jej początek jako dyskusję o przyszłości ropy i gazu. W tytule publikacji redakcja przeciwstawia „państwa naftowe” i „państwa elektryczne”.

Kryzys energetyczny oraz ropa i gaz

W obliczu kryzysu energetycznego wiele państw nalega na odejście od ropy i gazu, informuje Der Spiegel. Jednocześnie Turcja, która jest gospodarzem konferencji, ma inny plan dotyczący energetyki.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zużycie paliw kopalnych

Według podpisu pod zdjęciem elektrowni gazowej w tureckiej Bursie paliwa kopalne nadal pokrywają 80% zużycia. Wydawnictwo ilustruje tę zależność zdjęciem wykonanym z chłodni kominowej tej elektrowni.

Materiał porusza kwestię, które z dwóch podejść przeważy w Antalyi. Mowa w nim o różnych podejściach państw do energetyki. Reportaż z miasta przygotowała dziennikarka Susanne Götze. Der Spiegel opublikował go 8 listopada 2026 roku w 46. numerze wydania.

Czytaj nas na