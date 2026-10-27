W Argentynie inwestor Juan Patricio Marchetto, który poniósł straty po załamaniu kryptowaluty $LIBRA, złożył apelację od decyzji o zamknięciu śledztwa dotyczącego prezydenta Javiera Mileia, jego siostry i szefowej kancelarii prezydenta Kariny Milei, a także dziewięciu innych osób. Poinformował o tym Buenos Aires Times.

Marchetto, reprezentowany przez adwokatów Juana Graboisa i Nicolása Rechanika, złożył 40-stronicową skargę. Kwestionuje działania federalnego sędziego Marcelo Martíneza de Giorgi oraz prokuratora Eduardo Taiano.

Decyzja o zamknięciu sprawy

W miniony piątek sędzia Martínez de Giorgi postanowił zamknąć sprawę i przekazać ją do archiwum po uprawomocnieniu się decyzji. Uwzględnił wniosek prokuratora o umorzenie postępowania wobec wszystkich 11 osób. Żadna z nich nie została wezwana do złożenia formalnych wyjaśnień w charakterze podejrzanego.

Śledztwo dotyczyło podejrzeń o oszustwo i możliwe naruszenia finansowe wokół memecoina $LIBRA. Milei opublikował na platformie społecznościowej X wpis promujący ten token 14 lutego 2025 roku. Wartość tokena początkowo gwałtownie wzrosła, a następnie się załamała, co wywołało oskarżenia o wprowadzenie inwestorów w błąd i pytania o udział prezydenta w jego promocji.

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Argumenty apelacji

Marchetto twierdzi, że sędzia utożsamił niewystarczające dowody z brakiem przestępstwa, wybiórczo ocenił dostępne materiały i niewystarczająco uzasadnił zamknięcie postępowania. Wśród osób, wobec których umorzono postępowanie, są związany z projektem biznesmen Mauricio Novelli, amerykański przedsiębiorca Hayden Mark Davis oraz były doradca Krajowej Komisji Papierów Wartościowych Sergio Morales.

W apelacji mowa jest o połączeniach telefonicznych między Mileiem a Novellim na kilka minut przed publikacją prezydenta. Według Marchetto Novelli trzykrotnie dzwonił do Mileia i otrzymał od niego jeszcze jedno połączenie na krótko przed pojawieniem się wpisu. Dokument wskazuje również na 87 transakcji przez 74 portfele kryptowalutowe na łączną kwotę około 13,5 mln dolarów, zarejestrowanych na kilka sekund przed opublikowaniem przez Mileia kodu umożliwiającego zakup tokena.

Marchetto wnosi o sprawdzenie przeznaczenia tych środków i zakończenie ekspertyz urządzeń elektronicznych powiązanych z innymi osobami objętymi sprawą. Wcześniej został odsunięty od udziału w postępowaniu jako oskarżyciel prywatny, a sąd federalny utrzymał tę decyzję w mocy. Jego status rozpatruje obecnie Federalny Sąd Kasacyjny Argentyny, dlatego dopuszczalność apelacji nie została jeszcze określona.

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