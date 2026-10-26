W prowincji Santiago del Estero w Argentynie lekarze stwierdzili, że 10-letnia dziewczynka jest w około szóstym miesiącu ciąży. Jej matka przywiozła ją na oddział ratunkowy szpitala w Colonia Dora z powodu silnego bólu brzucha, informuje NDTV.

Zatrzymanie w trakcie śledztwa

Według lokalnych mediów podczas śledztwa dziewczynka wskazała swojego 33-letniego ojczyma, Julio Vivasa, jako osobę, która, jak powiedziała, może być związana z domniemanym wykorzystywaniem seksualnym. Prokurator Guillermo Farías nakazał zatrzymanie mężczyzny po tym, jak dowiedział się o tych oskarżeniach.

Policja zatrzymała Vivasa we wtorek na terenie wiejskim w El Bracho, gdzie, według mediów, mieszkał z dziewczynką i jej matką. Funkcjonariusze zabezpieczyli również jego telefon komórkowy w ramach śledztwa. Mężczyzna pozostaje w areszcie.

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Trwa gromadzenie dowodów

Policyjny wydział ds. kobiet gromadzi dowody i rejestruje zeznania, aby ustalić okoliczności domniemanego wykorzystywania seksualnego. Według publikacji matka dziewczynki powiedziała lekarzowi, że nie zaczęła jeszcze miesiączkować.

Babcia dziecka, Norma Gomez, powiedziała lokalnym mediom, że wcześniej ostrzegała swoją córkę, by nie ufała Vivasowi zbyt mocno. Nauczycielka dziewczynki również stwierdziła, że nie zauważyła niczego nietypowego w jej zachowaniu: uczennica była cicha i regularnie odrabiała pracę domową. Organy ścigania nie ujawniły publicznie dalszych informacji o stanie zdrowia dziecka.

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