W Asabie w Nigerii jedna osoba zginęła, a pięć kolejnych zostało rannych podczas opozycyjnego pochodu — poinformowała policja stanu Delta. Do przemocy doszło około godz. 12:15 na drodze Nnebisi podczas wydarzenia ruchu Obidient/OK, który popiera Petera Obiego i Rabiu Kwankwaso na platformie Nigeria Democratic Congress. Poinformował o tym Premium Times Nigeria.

Spór o bezpieczeństwo

Według policji funkcjonariusze z wyprzedzeniem otrzymali informacje o możliwej przemocy i zaprosili organizatorów na spotkanie dotyczące bezpieczeństwa. Zalecono im przeprowadzenie zgromadzenia w wyznaczonym miejscu pod ochroną, a nie organizowanie pochodu drogą. Policja twierdzi, że organizatorzy nie zastosowali się do tej rady.

Koordynator ruchu w stanie Delta, Favor Emerure, zakwestionował część oświadczeń policji. Jak powiedział, organizatorzy powiadomili organy ścigania o wydarzeniu i spełnili wymóg, by nie gromadzić się w pobliżu skrzyżowania Inter-Bua. Zapytał również, dlaczego policjantów nie było na miejscu, gdy uczestnicy zostali zaatakowani.

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Śledztwo w sprawie ataku

Doniesienia z miejsca zdarzenia wskazywały na uszkodzenia pojazdów kampanijnych i ataki na uczestników pochodu. Nigeria Democratic Congress oskarżył o udział osoby powiązane z All Progressives Congress. Rzecznik tej partii w stanie Delta, Valentine Onozeguwo, odrzucił oskarżenia, stwierdzając, że nie ma dowodów przeciwko jego formacji politycznej.

Policja poinformowała, że ewakuowała rannych, wzmocniła środki bezpieczeństwa i wszczęła śledztwo. W opublikowanym przez nią komunikacie nie podano ani tożsamości zabitego i rannych, ani osób odpowiedzialnych za atak.

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