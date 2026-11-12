Osadnicy zaatakowali domy w Atarze, są ranni — Anadolu Agency

W Palestynie, w miejscowości Atara na okupowanym Zachodnim Brzegu, dziesiątki izraelskich osadników zaatakowały kilka domów lokalnych mieszkańców. Kilka osób zostało rannych, uszkodzono także samochody — poinformowała Anadolu Agency, powołując się na lokalne źródła.

Starcia i działania armii

Po ataku doszło do starć między mieszkańcami Atary a osadnikami. Według lokalnych źródeł izraelska armia wkroczyła do miejscowości i użyła gazu łzawiącego, granatów hukowo-błyskowych oraz ostrej amunicji. Twierdzą one, że wojsko działało w celu ochrony osadników.

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Zamknięcie dróg w pobliżu Ramallah

Korespondent agencji poinformował również o atakach osadników na główne drogi w pobliżu Ramallah. Według jego danych izraelska armia zamknęła wjazdy do miasta, przez co na drogach utworzyły się korki z udziałem tysięcy samochodów.

Według Anadolu Agency na okupowanym Zachodnim Brzegu, w tym w okupowanej Wschodniej Jerozolimie, około 750 tysięcy osadników mieszka w 156 osiedlach i 360 placówkach. Agencja zaznacza, że w regionie nasiliły się naloty izraelskiej armii i przemoc ze strony osadników, w tym zabójstwa, aresztowania, wyburzenia domów, zrównywanie z ziemią i przejmowanie gruntów, a także rozbudowa osiedli.

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