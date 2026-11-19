W Australii badacze ustalili, że nocne ćmy bogong (Agrotis infusa) mogą wykorzystywać ziemskie pole magnetyczne jako kompas podczas sezonowych migracji. Ich orientacja zależy od nachylenia pola magnetycznego, a działanie tego mechanizmu wymaga światła fioletowo-niebieskiego, informuje Nature.

Sprawdzenie kompasu magnetycznego

Bogongi migrują na odległość do 1 000 km z obszarów rozrodu w południowo-wschodniej Australii do ograniczonej liczby miejsc estywacji w Alpach Australijskich. Po około trzech miesiącach spoczynku w chłodnych górskich schronieniach te same osobniki jesienią wracają do obszarów rozrodu.

W eksperymentach migrujące ćmy testowano w symulatorze lotu w warunkach odtworzonego lokalnego pola magnetycznego oraz projekcji zrandomizowanego gwiaździstego nieba bez wskazówek kierunkowych. Wiosną owady wybierały kierunek południowo-zachodni, a jesienią — północno-północno-wschodni, co odpowiadało ich sezonowym trasom.

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Gdy naukowcy obrócili pole magnetyczne o 180 stopni w płaszczyźnie poziomej, ćmy niemal całkowicie zmieniały kierunek lotu. Przy braku pola magnetycznego traciły orientację w obu porach roku. Na podstawie wszystkich testów autorzy doszli do wniosku, że kompas ten reaguje na nachylenie pola, a nie na jego polaryzację.

Rola światła fioletowo-niebieskiego

Badacze sprawdzili także wpływ oświetlenia na orientację magnetyczną. Gdy ćmy pozbawiano światła ultrafioletowego, fioletowego i niebieskiego, pozostawiając fale dłuższe niż 500 nanometrów, traciły orientację. Jednocześnie przy pełnym spektrum światła, oświetleniu bez ultrafioletowej części widma oraz przy zmniejszonej intensywności oświetlenia owady zachowywały kierunek migracji.

Próby kontrolne wykazały, że dezorientacja nie wynikała z niezdolności owadów do wzrokowej kontroli lotu. Przy zerowym polu magnetycznym bogongi mogły orientować się według gwiaździstego nieba nawet bez światła ultrafioletowego, fioletowego i niebieskiego. Autorzy zaznaczają, że wyniki są zgodne z zależnym od światła mechanizmem zmysłu magnetycznego opartym na parach rodnikowych, który potencjalnie może być związany z kryptochromami.

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