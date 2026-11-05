Na australijskim przedmieściu Wallsend niedaleko Newcastle 14-letni chłopiec został oskarżony w sprawie pożaru kampera, w którym 69-letni mężczyzna doznał krytycznych oparzeń. Według policji poszkodowany mieszkał w tym pojeździe.

Zarzuty i kaucja

Jak podaje ABC News, policja twierdzi, że kamper został podpalony we wczesnych godzinach 29 października. Funkcjonariusze uważają, że związek ze sprawą ma 14-letni mieszkaniec Wallsend.

Chłopcu postawiono zarzuty uszkodzenia ogniem lub substancjami wybuchowymi mienia o wartości przekraczającej 15 tys. dolarów, a także nieostrożnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Stanął przed Sądem ds. Nieletnich, który odmówił zwolnienia za kaucją. Kolejna rozprawa została wyznaczona na przyszły piątek.

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Stan poszkodowanego

Świadkowie informowali, że słyszeli głośne uderzenia i wybuchy, zanim kamper stanął w płomieniach. Fire and Rescue NSW podała wówczas, że otrzymała zgłoszenia o możliwej obecności na miejscu butli gazowych. Policja uznała pożar za podejrzany, a kryminalistycy ogłosili kamper miejscem przestępstwa.

Według policji jeden z miejscowych mieszkańców wyciągnął mężczyznę z płonącego pojazdu. Ratownicy medyczni udzielili mu pomocy z powodu oparzeń, po czym został przewieziony do szpitala Johna Huntera, a następnie przetransportowany drogą lotniczą do szpitala Royal North Shore. Mężczyzna pozostaje w stanie krytycznym.

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