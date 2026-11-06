W Mildurze w Australii sąd pozostawił w areszcie 18-letniego Lakiego Tambo, któremu postawiono zarzuty niebezpiecznej jazdy samochodem z nadmierną prędkością, kilku kradzieży samochodów i włamania. Rozprawę w sprawie jego wniosku o zwolnienie za kaucją odroczono bez ostatecznej decyzji, ponieważ magistrat zarządził ocenę przez służbę wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich dotyczącą możliwości zwolnienia za kaucją ze wsparciem, informuje ABC News.

Pościg na Calder Highway

Według policji Tambo i czworo innych nieletnich mogli być zaangażowani w szybki pościg na Calder Highway w czwartek. Patrol zauważył pojazd jadący z prędkością 146 km/h w Calgoa, około 320 km od Melbourne.

Policja zabezpieczyła osiem nagrań wideo z telefonów nastolatków. Na jednym z nich, według śledczych, Tambo prowadzi skradziony samochód z prędkością 158 km/h. Inne nagranie, jak twierdzi policja, przedstawia 17-letniego kierowcę jadącego z prędkością 175 km/h podczas pościgu.

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Prokuratura oświadczyła, że 17-letni kierowca podczas próby zatrzymania samochodu wyprzedzał ciężarówki i wjeżdżał na przeciwległy pas ruchu, stwarzając kilka niebezpiecznych sytuacji z pojazdami nadjeżdżającymi z przeciwka. W pobliżu Ouyen policja użyła urządzeń do przebijania opon. Następnie nastolatkowie, według organów ścigania, uciekli na pobliskie pola, lecz zostali zatrzymani z pomocą policyjnej jednostki lotniczej.

Incydenty z kradzieżą samochodów

Policja poinformowała również sąd o rzekomym wtargnięciu pięciu młodych osób w wieku od 13 do 18 lat do Sunraysia Community Health Services 26 października. Według śledztwa kamery monitoringu zarejestrowały, jak przeszukiwali szuflady, a Tambo miał młotkiem otworzyć sejf i zabrać pięć kluczyków do samochodów. Wszystkie pięć pojazdów, które według policji zostały skradzione, odnaleziono później w różnych miejscach Mildury.

Osobno śledczy badają kradzież MG HS z 2021 roku z podjazdu w Belmont niedaleko Geelong 5 listopada. Starsza posterunkowa prowadząca Fleur Royds zeznała w sądzie, że Tambo był jedyną osobą pełnoletnią wśród figurantów i, według niej, działał jako lider grupy. Sprawa Tambo będzie kontynuowana 20 listopada, a jego 17-letni współoskarżony, który został zwolniony za kaucją na surowych warunkach, ma zostać wysłuchany 6 grudnia.

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