W australijskim mieście Alice Springs 18-letni mężczyzna usłyszał zarzut niebezpiecznego prowadzenia pojazdu, które doprowadziło do śmierci 57-letniego mężczyzny. Zarzuca mu się również opuszczenie miejsca wypadku oraz inne przestępstwa związane ze śmiertelnym zdarzeniem, podaje ABC News.

Śledztwo trwało pięć miesięcy

Według policji Terytorium Północnego mężczyzna został aresztowany 21 października na komisariacie policji w Alice Springs. Pozostawiono go w areszcie do rozprawy w sądzie lokalnym w Alice Springs, która ma odbyć się następnego dnia.

20 maja około godziny 21:30 57-letniego mężczyznę znaleziono nieprzytomnego na Len Kittle Drive. Policja informowała, że prawdopodobnie doznał obrażeń głowy charakterystycznych dla uderzenia przez pojazd. Według rzecznika policji poszkodowany doznał ciężkich obrażeń i zmarł na miejscu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Policja szukała prawdopodobnego miejsca potrącenia

Tydzień po śmierci mężczyzny policja utworzyła specjalną grupę śledczą z udziałem detektywów zajmujących się poważnymi wypadkami drogowymi oraz regionalnych jednostek kryminalnych. Wcześniej nagranie z wideorejestratora samochodowego zarejestrowało mężczyznę idącego na południe w pobliżu toru BMX.

Policja uważała, że pojazd mógł potrącić go około 350 metrów na południe od tego miejsca, w pobliżu budynku Men’s Shed w parku Blatherskite. Służby zaznaczyły, że w śledztwo zaangażowano wyspecjalizowane jednostki z całego Terytorium Północnego, i podziękowały osobom, które pomogły śledczym.

Czytaj nas na