W Australii w ciągu ostatnich dwóch lat zarzuty w sprawach antyterrorystycznych postawiono 32 spośród 37 młodych osób pociągniętych do odpowiedzialności od 2020 roku. Poinformowała o tym Australijska Policja Federalna, pisze The Guardian.

Według publikacji większość osób oskarżonych na podstawie nowego federalnego przestępstwa dotyczącego posiadania materiałów o charakterze brutalnego ekstremizmu to osoby niepełnoletnie. Eksperci pracujący w programach zapobiegania szkodom zauważają, że wiek młodych osób zaangażowanych w takie sprawy znacząco się obniża.

Sprawy sądowe

W ubiegłym miesiącu dwóm nastolatkom w Darwin postawiono zarzuty gromadzenia dokumentów, które mogłyby ułatwić dokonanie aktów terrorystycznych. Pięć miesięcy wcześniej innego nastolatka z Terytorium Północnego oskarżono w związku z publikacjami o tematyce pronazistowskiej, antyimigracyjnej, antytranspłciowej i białonacjonalistycznej.

Zgodnie z aktem oskarżenia przechowywał on również nagrania wideo ataków dokonanych przez zwolenników białego nacjonalizmu, w tym strzelaniny w meczetach w Christchurch w 2019 roku oraz ataku w Buffalo w 2022 roku. Wszystkie wspomniane sprawy nadal są rozpatrywane przez sądy.

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W przeglądzie 55 spraw dotyczących terroryzmu wśród młodzieży Australijska Policja Federalna ustaliła, że profile osób, których dotyczą postępowania, są zróżnicowane. Często są to młodzi mężczyźni; wielu z nich otrzymywało wsparcie lub interwencję w związku ze stanem zdrowia psychicznego. Część pochodzi ze stabilnych rodzin, inni nie.

Środowisko internetowe

Profesor Uniwersytetu Wiktorii Debra Smith stwierdziła, że niektórzy nastolatkowie znajdują socjalizację i tożsamość w przestrzeniach internetowych, które wydają im się atrakcyjne i przekraczające tabu. Jednocześnie takie środowiska mogą im szkodzić i skłaniać ich do krzywdzenia innych. Jak powiedziała, w niektórych przypadkach u nastolatków znajdowano dyski twarde z materiałami, które można opisać jako brutalne treści.

Badacz Australijskiego Uniwersytetu Narodowego Levi West uważa, że ze względu na wiek osób, których dotyczą sprawy, należy je postrzegać nie tylko jako sprawców przestępstw, lecz także jako możliwe ofiary. Zaapelował do rodziców, szkół i innych osób opiekujących się młodzieżą, aby zwracali uwagę nie tylko na algorytmy mediów społecznościowych, ale także na szersze czynniki, w tym skutki pandemii COVID-19, lockdownów oraz obecność technologii cyfrowych w życiu młodych ludzi.

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