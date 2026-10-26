W australijskim mieście Mernda 59-letni mężczyzna usłyszał zarzuty w związku z domniemanym atakiem na męża Amandy Dow, kandydatki Liberalnej Partii stanu Wiktoria. Do incydentu doszło w niedzielę podczas konfrontacji dotyczącej plakatów wyborczych, informuje ABC News.

Incydent z materiałami kampanijnymi

Partia Liberalna oświadczyła, że mąż Dow podszedł do osoby usuwającej materiały kampanijne partii. Według wersji partii został następnie rzekomo zaatakowany. Mężczyzna doznał obrażeń twarzy, został przewieziony do szpitala, a później wypisany.

Amanda Dow kandyduje w okręgu Yan Yean na północnych obrzeżach Melbourne. Partia poprosiła o poszanowanie prywatności kandydatki i jej męża, gdy ten wraca do zdrowia.

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Zarzuty i sąd

Policja stanu Wiktoria podała, że do incydentu doszło około godz. 14:00 w pobliżu skrzyżowania Abundant Avenue i Bridge Inn Road. Według organów ścigania poszkodowany udał się pod wskazany adres, aby odebrać polityczne materiały kampanijne, gdzie został rzekomo zaatakowany.

Mężczyźnie z Merndy zarzuca się spowodowanie obrażeń, uszkodzenie mienia oraz bezprawną napaść. Został zwolniony za kaucją; rozprawę w Sądzie Magistrackim w Heidelbergu wyznaczono na 1 lutego.

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