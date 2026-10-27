Rodzice czteroletniego Osala Mayura Pokhrela, który zginął po potrąceniu przez samochód w centrum handlowym Southlands w Canberze w Australii, poprosili sąd o wymierzenie możliwie najłagodniejszej kary 80-letniej kierowczyni Maureen Brew. Kobieta przyznała się do spowodowania śmierci w wyniku zawinionego prowadzenia pojazdu.

Do wypadku doszło w styczniu w rejonie Mawson na południu australijskiej stolicy. Chłopiec jechał w wózku sklepowym pchanym przez rodziców, gdy samochód uderzył w wózek i wjechał w witrynę sklepu. Świadkowie próbowali uwolnić dziecko przed przybyciem służb ratunkowych. Chłopca przewieziono do szpitala, gdzie zmarł, informuje ABC News.

Prośba rodziny

W oświadczeniu o skutkach przestępstwa, odczytanym w sądzie, rodzice opowiedzieli o nieznośnym bólu po stracie syna. Opisali Osala jako kochające i łagodne dziecko, które lubiło chodzić do parku, oglądać filmy i marzyło o zostaniu policjantem. Według rodziny znajdują wsparcie w sobie nawzajem i w społeczności.

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Małżeństwo poprosiło sąd, aby, jeśli to możliwe, wymierzył Brew najłagodniejszą karę. Rodzice wyrazili też nadzieję, że będzie mogła spędzić resztę życia u boku swoich dzieci i wnuków.

Okoliczności wypadku

Sąd Najwyższy Australijskiego Terytorium Stołecznego usłyszał, że Brew wjechała na wolne miejsce parkingowe, ale pozostawiła samochód na biegu do jazdy. Pojazd potoczył się do przodu, a kierowczyni go zatrzymała, po czym szukała w schowku instrukcji obsługi samochodu, aby ustalić znaczenie kontrolki na desce rozdzielczej.

Gdy auto ponownie zaczęło się poruszać, wjechało na krawężnik. Według sądu Brew spanikowała i nacisnęła pedał przyspieszenia zamiast hamulca. Jej adwokat określił wypadek jako błąd w ocenie sytuacji, związany z tym, że kierowczyni nie zabezpieczyła samochodu, sądząc, że został unieruchomiony. Prokuratorzy domagają się kary pozbawienia wolności ze względu na powagę przestępstwa. Sędzia Belinda Baker odroczyła decyzję w sprawie wyroku na późniejszy termin.

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