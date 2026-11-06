W Australii 23-letni mężczyzna został oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci swojego pięciotygodniowego syna, który zmarł w sierpniu po odniesionych obrażeniach. Do zdarzenia doszło w Kiarze, na przedmieściach Perth w północno-wschodniej części miasta.

Dziecko doznało obrażeń w sierpniu

Jak podaje ABC News, według policji 10 sierpnia mężczyzna zadał niemowlęciu ciężkie obrażenia w domu mieszkalnym w Kiarze. Dziecko przewieziono do najbliższego centrum medycznego, a następnie karetką do Szpitala Dziecięcego w Perth.

Chłopiec zmarł 15 sierpnia w wyniku odniesionych obrażeń.

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Dodatkowy zarzut

Mężczyzna został zatrzymany poprzedniego dnia w domu w mieście Katanning. Oprócz nieumyślnego spowodowania śmierci postawiono mu również zarzut napaści na znaną mu kobietę w wieku około 20 lat.

Policja traktuje oba zdarzenia jako związane z przemocą domową. Oczekuje się, że 23-letni oskarżony stawi się przed Sądem Magistrackim w Perth.

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