Stopa bezrobocia w Australii wzrosła w październiku z 4,7% do 4,9%, osiągając najwyższy poziom od pięciu lat. Poinformował o tym The Guardian, powołując się na dane Australijskiego Biura Statystyki. Od początku roku wskaźnik wzrósł z 4% i zbliżył się do poziomów odnotowywanych przed pandemią COVID-19.

Spadek zatrudnienia

Liczba zatrudnionych w Australii zmniejszyła się w ciągu miesiąca o 43 500 osób, choć oczekiwano wzrostu zatrudnienia i niezmienionej stopy bezrobocia. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy zmniejszyło się w październiku o 2 900 osób, a w niepełnym wymiarze — o 40 600.

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Obawy o gospodarkę

Dane te mogą nasilić obawy o stan australijskiej gospodarki po pięciu podwyżkach stóp procentowych w ciągu roku. Trzech członków zarządu Banku Rezerw Australii, którzy głosowali przeciwko podwyżce stopy w dniu Melbourne Cup, ostrzegało przed ryzykiem znacznie ostrzejszego spowolnienia gospodarczego. Wiązali to ryzyko ze znacznym wzrostem kosztów pożyczek dla gospodarstw domowych.

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