Trybunał ds. zatrudnienia Australii Południowej uznał firmę budowlaną Smart Built Pty Ltd za winną i nałożył na nią grzywnę w wysokości 150 tys. dolarów po tym, jak 30-tonowy fragment betonowej ściany spadł na sąsiedni dom w Wayville, na przedmieściach Adelajdy. W wyniku incydentu ucierpiały matka i jej niemowlę, informuje ABC News.

Ściana runęła podczas złej pogody

Do incydentu doszło 28 listopada 2023 roku podczas silnego załamania pogody. Betonowa konstrukcja spadła na tylne 60 centymetrów sąsiedniego domu oraz większą część jego strefy rekreacyjnej na podwórzu.

Kobiecie założono szwy na kolanie, a dziecko doznało powierzchownych skaleczeń. Sąd zaznaczył, że w tych okolicznościach śmiertelne obrażenia były całkowicie możliwe. Inne części niewystarczająco zabezpieczonej ściany zwisały nad pozostałą częścią domu rodziny.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Podpory usunięto przedwcześnie

Smart Built Pty Ltd była głównym wykonawcą podczas budowy trzykondygnacyjnego kompleksu mieszkaniowego z 10-metrowymi prefabrykowanymi panelami betonowymi. Panele były tymczasowo podparte podporami, jednak około dwa tygodnie przed zawaleniem firma poprosiła o ich usunięcie, aby ułatwić dostęp do części placu budowy.

W orzeczeniu sądu stwierdzono, że przed demontażem tymczasowych podpór inżynier nie skontrolował paneli ani ich stałych podpór konstrukcyjnych. Zgodnie z dokumentacją projektową podpory miały pozostać na miejscu do czasu zainstalowania systemu stężeń. Sąd uznał przedwczesne usunięcie podpór przed zainstalowaniem odpowiedniego systemu bocznego mocowania za bezpośrednią przyczynę zawalenia.

Sąd oszacował koszt uszkodzeń konstrukcyjnych domu na 85 413,82 dolarów, a kolejne 19 211 dolarów stanowiły straty wynikające z uszkodzenia mienia w domu. Firma wypłaciła sąsiadom 10 tys. dolarów rekompensaty za niedogodności związane z dalszymi pracami budowlanymi i pomogła zorganizować naprawy za pośrednictwem ubezpieczyciela rodziny.

Czytaj nas na