W Southern Highlands w australijskim stanie Nowa Południowa Walia organizacja charytatywna Lydia’s Legacy nie może uruchomić pilotażowego projektu mobilnych minidomów dla osób bezdomnych z powodu lokalnych i stanowych ograniczeń planistycznych. Emerytka Linda Porter została pierwszą właścicielką ziemi, która zgodziła się umieścić taki dom na części swojej wiejskiej działki w Moss Vale, informuje ABC News Australia.

Przewodniczący Lydia’s Legacy Paul Riley oświadczył, że rada shire’u Wingecarribee nie ma odrębnej polityki dotyczącej minidomów na kołach, ponieważ są one budowane według innych standardów. Jak powiedział, przepisy stanowe zezwalają na takie konstrukcje, ale nie pozwalają na pełne zamieszkanie w nich osób, które nie należą do głównego gospodarstwa domowego ani nie ucierpiały w wyniku klęski żywiołowej.

Rozważane są zmiany w przepisach

W ubiegłym roku Riley poruszył tę kwestię podczas stanowego dochodzenia parlamentarnego dotyczącego mieszkalnictwa na obszarach wiejskich i dodatkowych lokali mieszkalnych. Rząd Nowej Południowej Walii poparł trzy z sześciu rekomendacji dochodzenia, w tym uproszczenie procedur zatwierdzania dodatkowych mieszkań na terenach wiejskich oraz wyjątki, które umożliwiłyby wykorzystanie wolnostojących mobilnych domów do zakwaterowania osób bezdomnych.

Stanowy Departament Planowania, Mieszkalnictwa i Infrastruktury poinformował, że pracuje nad polityką zgodnie z odpowiedzią rządu na raport. Departament przyznał również, że dodatkowe lokale mieszkalne i domy dla dwóch rodzin mogą zapewnić bardziej elastyczne możliwości mieszkaniowe osobom doświadczającym trudności mieszkaniowych lub bezdomności. Rada Wingecarribee doradziła organizacji, aby śledziła zmiany na poziomie stanowym. Według Rileya dla działki Porter może być potrzebna procedura złożenia wniosku o pozwolenie na zabudowę.

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Kolejki do mieszkań socjalnych

Według organizacji charytatywnej St Vincent de Paul w minionym roku finansowym każdego wieczoru w Southern Highlands odnotowywano około 72 osoby bezdomne. Renee Pettifer, pracownica lokalnej służby wsparcia osób bezdomnych, poinformowała, że ludzie mieszkają w samochodach, w zaroślach lub tymczasowo nocują u znajomych.

Dyrektorka Argyle Housing Carolyn Dougherty oświadczyła, że czas oczekiwania na priorytetowe mieszkanie socjalne wynosi około pięciu lat, a średni okres oczekiwania przekracza 10 lat. Zgodnie z proponowanym modelem Argyle Housing będzie wybierać mieszkańców z kolejki, a St Vincent de Paul będzie zarządzać domami.

Lydia’s Legacy planuje zamawiać u lokalnego przedsiębiorstwa domy o długości ośmiu metrów i szerokości 2,5 metra, których budowa zajmuje około ośmiu tygodni. Koszt jednego takiego lokalu, do 150 tys. dolarów australijskich, mają pokrywać darowizny i finansowanie filantropijne. Właściciele działek będą opłacać wodę, energię elektryczną, kanalizację, lokalne opłaty i ubezpieczenie — do 8 tys. dolarów australijskich rocznie — oraz będą mogli przejąć dom na własność po 10 latach.

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