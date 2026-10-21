W Australii sąd w Maroochydore postanowił skierować do procesu sprawę 30-letniego Thomasa Keysa, którego policja oskarża o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 60-letniej Katie McKenzie na plaży Peregian w kwietniu 2025 roku. Informuje o tym ABC News Australia.

Spór na plaży

Według policji do incydentu doszło po tym, jak McKenzie zwróciła Keysowi uwagę w związku z psem bez smyczy na plaży, na której obowiązuje zakaz wyprowadzania psów. Sąd usłyszał, że mężczyzna szedł wzdłuż brzegu i rzucał psu patyk. Gdy patyk upadł obok McKenzie, powiedziała ona, że jest to plaża bez psów, i odrzuciła go.

Policja twierdzi, że Keys powalił kobietę na ziemię. McKenzie doznała złamania kręgosłupa, krwotoku do mózgu, ciężkiego wstrząśnienia mózgu, pięciu złamań żeber, złożonego złamania stopy oraz pęknięcia wątroby.

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Decyzja magistrata

Podczas wstępnego przesłuchania zeznawało czworo świadków, w tym sama McKenzie. Lekarka Olivia McNeil, która leczyła poszkodowaną w Szpitalu Uniwersyteckim Sunshine Coast, oświadczyła, że kobieta nie wymagała operacji, jednak łączny charakter obrażeń mógł potencjalnie być poważny i zagrażający życiu.

Obrończyni Keysa, Penny White, utrzymywała, że dowody medyczne są niewystarczające do postawienia zarzutu spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Magistrat Chris Callaghan nie zgodził się z tym, wskazując, że dowodów wystarcza do rozpatrzenia sprawy przez sąd. Proces odbędzie się w Sądzie Okręgowym w Maroochydore, a jego data nie została jeszcze wyznaczona.

Po rozprawie McKenzie powiedziała, że poczuła ulgę. Zmieniono również warunki zwolnienia Keysa za kaucją: ma on teraz zgłaszać się na komisariat policji w Coolum raz w tygodniu zamiast trzech razy. Odmówił komentarza w sprawie.

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