W Australii 51-letni Conrad Lardner został skazany na osiem lat i trzy miesiące więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci swojego kuzyna Davida Vale'a w Kempsey w stanie Nowa Południowa Walia. Będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie w 2031 roku, informuje ABC News.

Spór o narkotyki

Sąd usłyszał, że 1 marca 2023 roku Vale przyszedł do posesji w Kempsey, aby zażądać zwrotu pieniędzy za narkotyki, które uważał za niskiej jakości. Podczas konfliktu Lardner dwukrotnie ugodził krewnego nożem.

Sędzia Stephen Campbell ustalił, że Vale był inicjatorem bójki i zamierzał walczyć, jeśli nie otrzyma rekompensaty. Jednocześnie sędzia uznał reakcję Lardnera na zagrożenie za nieuzasadnioną, ponieważ mógł on odrzucić nóż lub odsunąć go od Vale'a.

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Wyrok i okoliczności sprawy

Podczas procesu Lardner powiedział, że podniósł nóż po tym, jak wypadł on z kieszeni Vale'a na podjazd. Sędzia doszedł do wniosku, że według standardu bilansu prawdopodobieństw nóż znalazł się u Lardnera właśnie w ten sposób, co czyni bardziej prawdopodobnym, że atak był spontaniczną reakcją. Jednocześnie sąd ustalił, że Lardner zamierzał spowodować u Vale'a ciężkie obrażenia ciała.

W sierpniu 2026 roku sędzia Sądu Najwyższego w Port Macquarie, który rozpatrywał sprawę bez ławy przysięgłych, uznał Lardnera za niewinnego morderstwa, ale winnego nieumyślnego spowodowania śmierci. Przy wymierzaniu kary uwzględniono jego trudne dzieciństwo, doznaną w dzieciństwie przemoc seksualną, diagnozę antyspołecznego zaburzenia osobowości, chorobę serca oraz cukrzycę typu 2.

Lardner wcześniej przyznał się do nieumyślnego spowodowania śmierci w sądzie lokalnym, chociaż oskarżenie nie zaakceptowało tego przyznania się. Stało się ono podstawą do obniżenia wymiaru kary o 25%. Partnerka zmarłego, Jessica Howard, nazwała wyrok „haniebnym”.

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