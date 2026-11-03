W australijskim mieście Torquay 37-letni mężczyzna został oskarżony o przestępstwa związane z napaścią po domniemanym pobiciu 60-letniego wolontariusza partii One Nation. Poszkodowany trafił do szpitala z obrażeniami niezagrażającymi życiu, informuje ABC News Australia.

Zatrzymania i zarzuty

Według rzecznika policji stanu Wiktoria do zdarzenia doszło około godziny 19:45 w niedzielę na Scorpio Street w Torquay. W związku z domniemanym atakiem policja zatrzymała 37-letniego mężczyznę oraz 14-letniego chłopca.

Jak podaje policja, 60-letni wolontariusz miał zostać uderzony kijem baseballowym. 37-letniemu mężczyźnie postawiono zarzuty przestępstw związanych z napaścią i pozostawiono go w areszcie do rozprawy wyznaczonej na 10 listopada. 14-letni chłopiec otrzymał ostrzeżenie.

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Reakcja partii

Lider One Nation w stanie Wiktoria Warren Pickering oświadczył, że incydent prawdopodobnie rozpoczął się po ingerencji w znaki partii umieszczone na posesji poszkodowanego. Potępił przemoc polityczną i zastraszanie oraz wyraził wsparcie dla wolontariusza i jego rodziny.

Tego samego dnia pub Meaghers Hotel w East Ballarat oraz zaparkowane obok niego samochody zostały pomalowane hasłami wymierzonymi w One Nation. Właściciel lokalu nazwał to bezmyślną głupotą.

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