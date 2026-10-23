Parlament Terytorium Północnego Australii uchwalił ustawę o bezpiecznym powietrzu, która umożliwia stworzenie systemu monitorowania i publicznego raportowania toksycznych zanieczyszczeń powietrza pochodzących z przemysłu gazowego w porcie w Darwin. Informuje o tym ABC News.

Minister ds. gruntów, planowania i środowiska Terytorium Północnego Joshua Burgoyne oświadczył, że istniejące stacje monitorowania jakości powietrza wokół portu nie mierzą lotnych związków organicznych, w tym benzenu, który może powodować raka. Obecnie takie pomiary w Darwin prowadzą wyłącznie spółki gazowe zgodnie z warunkami swoich licencji.

Sześć nowych stacji

Nowy program przewiduje instalację sześciu stacji wokół portu w Darwin do pomiaru lotnych związków organicznych. Według Burgoyne’a uruchomienie systemu jest planowane do połowy przyszłego roku, a wyniki monitoringu będą publicznie dostępne.

Minister powiedział, że program powinien być finansowany przez przemysł, a nie mieszkańców Terytorium Północnego. Jednocześnie w tekście ustawy wskazano, że określone osoby lub kategorie osób mogą zostać zobowiązane do wpłat na pokrycie całości lub części kosztów. Program będzie nadzorowany przez departament środowiska oraz Urząd Ochrony Środowiska Terytorium Północnego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Krytyka dotycząca szczegółów

Niezależna posłanka Justine Davis skrytykowała ustawę za brak definicji bezpiecznego powietrza, wykazu substancji do pomiaru, informacji o lokalizacji stacji oraz konsekwencji dla spółek naruszających przepisy. Oświadczyła, że szczegóły mają zostać określone w aktach wykonawczych, które mogą być zmieniane decyzją ministra.

Davis powiedziała również, że konsultacje dotyczące programu były dotychczas prowadzone wyłącznie z przedstawicielami branży. Cieniowy minister środowiska Manuel Brown stwierdził, że władze mogły przewidzieć w ustawie silniejsze środki ochronne, w tym limity zanieczyszczeń.

Urząd Ochrony Środowiska Terytorium Północnego prowadzi postępowanie sądowe przeciwko spółce Inpex w związku z zaniżeniem raportowanych emisji benzenu o 13 000% i toluenu o 11 000%, informuje ABC News.

Czytaj nas na