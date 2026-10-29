W Australii Sąd Najwyższy w Brisbane skazał 35-letniego Joshuę Marcusa Pope'a i 30-letniego Gregory'ego Tremaine'a Priora na dożywotnie pozbawienie wolności za zabójstwo 64-letniego Gregory'ego Hardinga, właściciela i opiekuna Craignish Country Club w pobliżu Hervey Bay. O zwolnienie warunkowe będą mogli ubiegać się nie wcześniej niż po 20 latach, podaje ABC News Australia.

Rabunek i strzał

Sąd usłyszał, że Pope i Prior planowali ukraść pieniądze z sejfu w domu Hardinga. 15 sierpnia 2021 roku Pope strzelił do niego z bliskiej odległości ze strzelby załadowanej śrutem.

Śruciny trafiły Hardinga w nogę, złamały kość i rozerwały tętnicę. Zmarł z powodu utraty krwi w swoim domu. Ciało mężczyzny znalazł w sierpniu 2021 roku golfista; w pomieszczeniu był włączony telewizor, a na podłodze leżała patelnia.

Sędzia Michael Copley zauważył, że Pope zdawał sobie sprawę z niebezpieczeństwa stwarzanego przez jego strzelbę, ponieważ próbował znaleźć inną broń palną. Sędzia uznał również, że Prior wiedział, iż jego wspólnik miał strzelbę.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Nie wezwali pomocy dla rannego

Według sędziego po strzale mężczyźni bardziej troszczyli się o zatarcie śladów niż o pomoc rannemu. Mogli wezwać karetkę, ale tego nie zrobili. Pope i Prior zostali aresztowani następnego dnia po ataku.

Sąd usłyszał również, że śmierć Hardinga pozostawiła wielką pustkę w jego rodzinie. Rodzina podziękowała policjantom, detektywom, ekspertom kryminalistyki, pracownikom służb wsparcia i prawnikom, którzy uczestniczyli w śledztwie i pociągnięciu winnych do odpowiedzialności.

Wcześniej tego samego dnia skazani staranowali również samochodem sklep jubilerski w Hervey Bay, używając pojazdu skradzionego na Sunshine Coast. Przyznali się do innych zarzutów, w tym bezprawnego wtargnięcia i bezprawnego użycia pojazdu. Za te czyny sąd wymierzył kary od roku do czterech lat pozbawienia wolności, które będą odbywane jednocześnie z karą dożywotniego więzienia.

Czytaj nas na