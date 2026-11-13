Dwóch nastolatków w Australii stanie przed sądem w sprawie domniemanego zabójstwa trenera — ABC News Australia
Dwóch nastolatków z Sunshine Coast w Australii, oskarżonych o zabójstwo 57-letniego trenera piłkarskiego Zdravko Bilicia, skierowano na proces przed ławą przysięgłych w Sądzie Najwyższym w Brisbane. Taką decyzję w piątek podjął Sąd dla Dzieci w Maroochydore, poinformowało ABC News.
Bilić został śmiertelnie ugodzony nożem w swoim domu w Waranie w lipcu 2025 roku. W chwili zatrzymania jeden z oskarżonych miał 15 lat, a drugi 17. Obecnie mają odpowiednio 16 i 18 lat. Nastolatkowie nie zajęli stanowiska w sprawie winy i nie złożyli wniosków o zwolnienie za kaucją. Ich nazwisk nie ujawniono zgodnie z ustawodawstwem stanu Queensland.
Pytania dotyczące wsparcia podczas przesłuchania
Adwokat 18-letniego oskarżonego Simon Lewis przesłuchał czterech świadków, w tym trzech policjantów i sędziego pokoju. Obrona podniosła kwestię, dlaczego jego klientowi, który jest przedstawicielem ludności rdzennej, nie umożliwiono rozmowy z wybraną przez niego osobą wspierającą wieczorem po zatrzymaniu.
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Policjant uczestniczący w zatrzymaniu i przesłuchaniu powiedział sądowi, że wiedział o niedostępności rodziców nastolatka, ponieważ przebywali w areszcie, i uważał obecność sędziego pokoju za odpowiednią formę wsparcia. Jednocześnie przyznał, że nie znał procedury angażowania osób wspierających dla nieletniego przedstawiciela ludności rdzennej ani odpowiedniego wykazu na komisariacie policji w Toowoombie.
Przesłuchanie drugiego oskarżonego
Adwokat drugiego nastolatka Adrian Braithwaite przesłuchał trzech świadków. Sąd usłyszał, że oskarżony poprosił o możliwość wykonania telefonu, jednak policja odłożyła to do rana po zakończeniu przesłuchania, ponieważ osoba, do której chciał zadzwonić, była nieletnia.
Podczas przesłuchania towarzyszyła mu osoba wspierająca, która mogła rozmawiać z nim na osobności w przerwach. Potwierdziła ona, że podczas ostatniej przerwy nastolatek powiedział, iż zamierza powiedzieć policji to, co chciała usłyszeć, aby uzyskać możliwość zadzwonienia do dziewczyny. Datę rozpoczęcia procesu ustali Biuro Prokuratury Państwowej.