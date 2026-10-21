W australijskim mieście Goondiwindi rodzina 64-letniego Shane'a Danesa oświadczyła, że ponowne obcięcie finansowania jego opieki w ramach programu National Disability Insurance Scheme (NDIS) stworzyło zagrożenia dla mężczyzny, który potrzebuje całodobowej pomocy. Jak informuje ABC News, finansowanie Danesa obcięto w październiku 2025 roku, a następnie ponownie w kwietniu 2026 roku, gdy rodzina próbowała przywrócić wcześniejszy poziom wsparcia.

Godzina bez nadzoru

Danes ma nabyte uszkodzenie mózgu oraz uraz rdzenia kręgowego po wypadku samochodowym 44 lata temu i upadku w 2022 roku. Z powodu braku środków jego rodzice, oboje 90-letni, musieli pomagać mu przez dwie godziny każdego wieczoru. Rodzina postanowiła także zostawiać mężczyznę samego od 6:00 do 7:00, w czasie, który uznała za najmniej niebezpieczny.

Świadcząca usługi wsparcia Michelle Doughty powiedziała, że 21 kwietnia przyszła do pracy wcześniej i znalazła Danesa wymiotującego. Według niej bez pomocy mógł zadławić się wymiocinami. Po tym jej firma zdecydowała się wystawiać NDIS niższe rachunki, aby zapewnić mu więcej godzin opieki, choć ledwie pokrywało to koszty świadczenia usług.

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Obciążenie dla rodziny

Siostra Danesa, Tracey Sullivan, która od dziesięcioleci wraz z matką opiekuje się bratem, stara się nie dopuścić do jego przeniesienia do placówki opieki dla osób starszych. Do jej obowiązków należą przenoszenie mężczyzny za pomocą podnośnika, opieka nad jelitami i pęcherzem, karmienie, kontrolowanie leków oraz zapobieganie odleżynom.

Niezależna rzeczniczka praw osób z niepełnosprawnościami Alice Nelligan oświadczyła, że podobne sytuacje nie są odosobnione. Jak zauważa ABC, od lipca 2024 roku do marca 2026 roku finansowanie planów uczestników NDIS zmniejszono o ponad 2,8 mld dolarów australijskich. Narodowa Agencja Ubezpieczeń na rzecz Niepełnosprawności zaznaczyła, że bezpieczeństwo i opieka nad uczestnikami są priorytetem, a decyzje dotyczące wsparcia podejmuje się po rozpatrzeniu wszystkich dostępnych informacji.

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