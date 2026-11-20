Fizycy z University of Queensland w Australii przeprowadzili eksperyment z przekazywaniem wiadomości za pomocą grawitacji. Jak podaje The Guardian, naukowcy przesłali binarnie słowo „gravity” na odległość około 70 centymetrów przez ceglaną ścianę.

Winda jako nadajnik sygnału

Do eksperymentu badacze wykorzystali powolną windę z lat 50. XX wieku. Przemieszczali ją między dwoma piętrami i mierzyli zmiany pola grawitacyjnego wywołane tym ruchem. Czułe urządzenie — grawimetr — zainstalowano na podłodze męskiej toalety obok windy.

Grawimetr wykrywał położenie przeciwwagi windy o masie 1,8 tony. Dwa położenia przeciwwagi odpowiadały wartościom 0 i 1 w kodzie binarnym, co umożliwiło utworzenie wiadomości. Przekaz odbywał się z prędkością jednego bitu na minutę, dlatego przesłanie jednego słowa zajęło niemal godzinę.

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Na razie jedynie dowód możliwości

Wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie Science Advances. Autorzy badania zaznaczyli, że taki sposób komunikacji jest obecnie zbyt powolny do praktycznego zastosowania. Jednocześnie sygnału grawitacyjnego nie można po prostu ekranować zwykłymi materiałami, w przeciwieństwie do sygnałów elektromagnetycznych stosowanych we współczesnej łączności bezprzewodowej.

Współautor pracy Charles Woffinden wyjaśnił, że zaletę tego podejścia łatwo zrozumie każdy, kto stracił zasięg telefonu w tunelu lub spotkał się ze słabym Wi-Fi przez litą ścianę. Inny współautor, profesor Matthew Davis, przyznał, że praktyczne zastosowanie tej technologii nadal trudno sobie wyobrazić: jak stwierdził, sonda NASA Voyager 1 może przesyłać dane na Ziemię szybciej.

Jednocześnie Davis przypuścił, że dzięki czulszym kwantowym czujnikom grawitacyjnym taka łączność mogłaby teoretycznie działać na odległość do 500 metrów i być 15 razy szybsza. Pomysł eksperymentu narodził się podczas opracowywania bezkontaktowych wag dla ciężarówek, które mają określać masę pojazdu na podstawie zmian siły grawitacji podczas jego ruchu.

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