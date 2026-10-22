W Australii były pilot Jetstar Greg Lynn, oskarżony o zabójstwo Carol Clay, zwrócił się do Sądu Najwyższego stanu Wiktoria z wnioskiem o zwolnienie za kaucją. Oświadczył, że podczas pobytu w areszcie był atakowany i zastraszany przez innych więźniów, informuje ABC News Australia.

Relacje o incydentach w więzieniu

60-letni Lynn powiedział sądowi, że w 2024 roku, gdy był przetrzymywany w Melbourne Assessment Prison, inny więzień rzucił w niego butelką wypełnioną kałem i innymi płynami ustrojowymi. Według jego relacji część zawartości trafiła na niego, po czym przez długi czas zmywał ją pod prysznicem.

Lynn poinformował również o incydentach w lipcu w Melbourne Remand Centre, gdzie obecnie jest przetrzymywany. Jak powiedział, inny więzień groził mu po tym, jak odmówił przebywania z nim w tej samej celi oczekiwania. Podczas innej konfrontacji, jak twierdzi Lynn, mężczyzna szturchnął go palcem w klatkę piersiową i opluł.

Lynn oświadczył, że nie czuje się bezpiecznie w oddziale ochronnym Deakin B i nie uważa za bezpieczne innych zaproponowanych opcji zakwaterowania. Powiedział również, że w jednym z oddziałów obowiązywał reżim, w ramach którego więźniowie byli zamykani w celach na 23 godziny dziennie.

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Stanowisko służby więziennej i obrony

Menedżer Corrections Victoria Anthony Calandro powiedział sądowi, że pracownicy przejrzeli nagranie z lipcowego incydentu, ale nie dostrzegli na nim dowodów ataku na Lynna. Skargę przekazano policji stanu Wiktoria, a nagranie zostało później usunięte. Jak powiedział, służba jest gotowa pracować nad przeniesieniem Lynna do innego więzienia, ale nie może tego zrobić, jeśli będzie on nadal nazywał innych więźniów policyjnymi informatorami.

Lynn przebywa w areszcie od 2021 roku. Chce mieszkać ze swoim najstarszym synem Geordiem do czasu procesu zaplanowanego na połowę 2027 roku w sprawie domniemanego zabójstwa Carol Clay na odległym kempingu w stanie Wiktoria w 2020 roku. Jej towarzysz Russell Hill również zmarł na tym kempingu.

Prawnik Dermot Dann KC oświadczył, że Lynn został uniewinniony w sprawie śmierci Hilla i że fakt ten powinien zostać w pełni uwzględniony w przyszłym procesie. Obrona powołuje się na długi pobyt Lynna w areszcie, warunki izolacji i wsparcie rodziny. Aby uzyskać zwolnienie za kaucją, obrona musi udowodnić istnienie wyjątkowych okoliczności oraz brak niedopuszczalnego ryzyka dla społeczności. Według Danna oskarżenie nie będzie twierdzić, że Lynn stanowi takie ryzyko.

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