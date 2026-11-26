W Australii prywatne inwestycje kapitałowe w trzecim kwartale wzrosły realnie o 12,2%, do 59,5 mld dolarów australijskich. Był to największy kwartalny wzrost od 2011 roku, gdy w kraju trwał boom górniczy, podaje Channel NewsAsia.

Wydatki na sprzęt dla centrów danych

Według Australijskiego Biura Statystycznego wskaźnik znacznie przewyższył oczekiwania rynkowe: analitycy prognozowali wzrost o 4,4%. Głównym czynnikiem był wzrost o 87% wydatków na sprzęt dla mediów informacyjnych i telekomunikacji.

Firmy zwiększyły inwestycje w szafy serwerowe i sprzęt do przetwarzania danych, niezbędny dla centrów danych. Znaczna część tego wyposażenia jest importowana, dlatego zakupy te jednocześnie ograniczają wpływ inwestycji na wzrost gospodarczy kraju.

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Plany do czerwca 2027 roku

Wydatki na maszyny i urządzenia ogółem wzrosły o 23,1%, podczas gdy inwestycje w budynki i konstrukcje zwiększyły się o 1,7%. Badanie przedsiębiorstw przeprowadzone przez Australijskie Biuro Statystyczne wykazało, że firmy planują wydać 223,7 mld dolarów australijskich w roku finansowym kończącym się w czerwcu 2027 roku. To o 11,8% więcej niż w poprzednim szacunku.

Starszy ekonomista Capital Economics ds. regionu Azji i Pacyfiku Abhidżit Surya zauważył, że wydatki na technologie informacyjno-komunikacyjne w roku finansowym 2027 mogą niemal się podwoić, podczas gdy nakłady kapitałowe w innych sektorach gospodarki prawie nie rosną. Uważa on również, że dane te mogą wpłynąć na ostrożne podejście Banku Rezerw Australii do obniżania stóp procentowych.

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