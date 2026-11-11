Federalny Sąd Australii nałożył na firmę kadrową Four Seasons Workforce i jej jedyną dyrektorkę, Pik Yok Chey, łączną grzywnę w wysokości 75 600 dolarów. Sąd ustalił, że firma nie zastosowała się do dwóch nakazów australijskiego rzecznika ds. uczciwych warunków pracy dotyczących wypłaty należnych kwot dwóm pracownikom-migrantom skierowanym do zbioru borówek na farmach w rejonie Coffs Harbour, informuje ABC News Australia.

Na Four Seasons Workforce nałożono grzywnę w wysokości 63 000 dolarów, a na Pik Yok Chey — 12 600 dolarów. Sędzia Robert Cameron zauważył, że pracownicy znajdowali się w szczególnie trudnej sytuacji, ponieważ byli opłacani w systemie akordowym, mieli tymczasowe wizy i ograniczoną znajomość języka angielskiego.

Skargi pracowników

Rzecznik dowiedział się o zaniżonych wypłatach po dwóch skargach od backpackerów — obywateli Chin i Japonii. Pracowali oni dla firmy w różnych okresach w 2023 i 2024 roku. Otrzymywali wynagrodzenie w systemie akordowym, zależne od łącznej wagi zebranych borówek.

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Według dyrektora ds. mediów rzecznika, Matthew Reggatta, pracodawca musiał zagwarantować pracownikom co najmniej minimalną stawkę godzinową dla zbieraczy owoców, przewidzianą w odpowiednim układzie branżowym dla sektora ogrodniczego. Nakazy wypłaty należnych kwot wydano przed rozpoczęciem postępowania sądowego, aby pracodawca mógł usunąć naruszenia.

Dalsze kontrole

Regulator kontynuuje dochodzenie w sektorze ogrodniczym na Coffs Coast i w dolinie Nambucca. W lipcu 2026 roku rzecznik wniósł również pozew przeciwko innej osobie w regionie Coffs Harbour.

W tej sprawie dwóm japońskim zbieraczom owoców na farmie w Halfway Creek, na północ od Coffs Harbour, miało zostać zaniżone wynagrodzenie o około 7 000 dolarów za siedem tygodni pracy. Sprawa jest nadal rozpatrywana przez sąd.

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