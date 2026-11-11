W Australii liczba nowych kredytów mieszkaniowych dla inwestorów spadła od czerwca do września o rekordowe 31%, podczas gdy kredyty dla osób kupujących mieszkania na własne potrzeby zmniejszyły się o 5%. Łączna liczba nowych kredytów w tym okresie spadła o 15%, a ich całkowita wartość — o 16%, podaje ABC News, powołując się na Australijskie Biuro Statystyczne.

Rekordowy spadek akcji kredytowej

Szefowa działu statystyk finansowych biura Mish Tan oświadczyła, że inwestorów powstrzymują nie tylko wysokie stopy procentowe, lecz także zmiany podatkowe i oczekiwania dalszego spadku cen mieszkań. Spadek łącznej liczby kredytów i kredytów dla inwestorów był rekordowy według oficjalnych danych.

Według firmy Cotality, od marcowego szczytu ceny mieszkań w kraju spadły o 6,7% — jest to najszybszy spadek w ciągu ostatnich 40 lat. Zmniejszył się także wskaźnik skutecznych sprzedaży na aukcjach.

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Spór o zmiany podatkowe

Ekonomiści wiążą spadek akcji kredytowej, w szczególności, z pięcioma podwyżkami stóp w tym roku, po których stopy osiągnęły najwyższy poziom od 2008 roku. Gubernator Banku Rezerw Australii Michele Bullock zaznaczyła, że popyt inwestorów spadł znacznie silniej niż podczas poprzednich cykli podwyżek stóp, i stwierdziła, że rolę odegrały zmiany podatkowe.

Opozycja i przedstawiciele branży powiązali te wskaźniki z ogłoszonymi w majowym budżecie planami ograniczenia ulg podatkowych dla inwestorów, w tym zmianami dotyczącymi negative gearing i podatku od zysków kapitałowych. Minister mieszkalnictwa Clare O'Neil stwierdziła natomiast, że statystyki wskazują na przesunięcie rynku od inwestorów w stronę osób kupujących mieszkania na własne potrzeby.

Jednocześnie liczba kredytów dla kupujących pierwsze mieszkanie spadła o 8%, podczas gdy dla innych kupujących — o 3,5%. Dyrektor wykonawcza Master Builders Australia Denita Wawn oświadczyła, że spadek inwestycji mieszkaniowych może się pogłębić.

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