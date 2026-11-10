W Australii, w pobliżu lotniska Lilydale we wschodnim Melbourne, lekki samolot podczas lądowania zahaczył o samochód. Kobieta w wieku około 60 lat i mężczyzna w wieku około 70 lat zostali przewiezieni do szpitala z urazami głowy; ich stan jest stabilny, informuje ABC News.

Okoliczności zdarzenia

Służby ratunkowe wezwano około godziny 14:30 na MacIntyre Lane w Yering. Rzecznik Country Fire Authority powiedział, że ratownicy znaleźli samolot, który podczas podejścia do lądowania zahaczył o samochód.

Ratownicy medyczni zbadali na miejscu również dwie inne osoby. Nie wymagały one pilnej pomocy ani hospitalizacji.

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Świadek opowiedział o uszkodzeniach

Świadek Steve powiedział stacji radiowej ABC 774, że samolot prawdopodobnie przecinał MacIntyre Lane podczas lądowania i uderzył w dach samochodu. Jak relacjonował, w pojeździe pękła przednia szyba i odkształcił się dach, a kierowca był w szoku i miał krew na twarzy.

Steve powiedział również, że samolot najwyraźniej zawrócił i wylądował na pasie startowym. MacIntyre Lane zamknięto w pobliżu lotniska, a ruch skierowano objazdem. ABC zaznacza, że według jego informacji samolot należy do szkoły lotniczej Lilydale Flying School, do której zwrócono się o komentarz.

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