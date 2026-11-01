W Australii agencja Services Australia poinformowała mieszkankę Canberry, Chloe, że od początku miesiąca musi ona płacić alimenty byłemu mężowi. Jak twierdzi kobieta, odeszła z małżeństwa, uciekając przed przemocą domową i rodzinną, a jej były mąż jest jej winien ponad 15 tys. dolarów australijskich alimentów. Chloe mówi również, że oboje dzieci obecnie mieszkają z nią, informuje ABC News Australia.

Chloe pracuje na pełen etat i, jak mówi, zarabia około 80 tys. dolarów australijskich rocznie. Zgodnie z orzeczeniami dotyczącymi opieki nad dziećmi, jedno dziecko ma mieszkać z nią na stałe, a drugie przez połowę czasu. Kobieta mówi, że ponad połowa jej dochodów jest wydawana na czynsz i rachunki, a pieniędzy brakuje na jedzenie dla dzieci.

Ocena dochodów byłego męża

Chloe wcześniej zakwestionowała dane dotyczące dochodu podlegającego opodatkowaniu ojca dzieci. Jak twierdzi, po około siedmiu miesiącach specjaliści Services Australia ustalili jego roczny dochód podlegający opodatkowaniu na poziomie ponad 300 tys. dolarów australijskich. W najnowszej deklaracji oszacował on swój dochód podlegający opodatkowaniu na mniej niż 20 tys. dolarów australijskich, przez co Services Australia zażądała od kobiety płacenia alimentów na jego rzecz.

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Chloe nie ufa nowej ocenie dochodów byłego męża. Twierdzi, że podczas małżeństwa pomagała prowadzić jego firmę i wiedziała o wpływach środków, jednak w trakcie rozwodu zadeklarowany dochód gwałtownie się zmniejszył. Według kobiety rzeczoznawca poinformował ją również, że dług może zostać ściągnięty z jej wynagrodzenia albo zaliczony na poczet kwoty, którą były mąż jest jej winien.

Reformy systemu alimentacyjnego

Rzecznik rządu federalnego nie skomentował podejścia Services Australia w sprawie Chloe, ale wskazał na zmiany ogłoszone w majowym budżecie. Przewidują one poprawę wymiany danych między Services Australia a Australijskim Urzędem Podatkowym w celu weryfikacji deklarowanych dochodów rodziców i szybszego wykrywania błędnych ocen.

Amira Aftab, starsza wykładowczyni w Szkole Prawa Macquarie, oświadczyła, że system alimentacyjny opiera się na założeniu pokojowej współpracy rozstających się rodziców i niewystarczająco uwzględnia sytuacje przemocy domowej. Amy Kilpatrick, dyrektorka wykonawcza Care Financial and Consumer Law Centre, wezwała do zerwania finansowej więzi między osobami, które doświadczyły przemocy, a sprawcami: jej zdaniem należne świadczenia powinno gwarantować państwo, a płatnik następnie zwracałby środki systemowi.

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