W Australii sąd uznał Nathalie Matthews, byłą partnerkę niezależnego posła Marka Lathama, za winną utrwalenia intymnego wizerunku bez zgody. Sfotografowała nagie selfie innej kobiety zapisane na komputerze polityka.

Zdjęcia z komputera posła

Jak informuje ABC News Australia, do incydentu doszło w październiku 2024 roku, gdy Matthews i Latham mieszkali razem. Strony w sprawie zgodziły się, że Matthews użyła hasła Lathama, aby zalogować się do jego komputera, gdzie znalazła nagie i półnagie zdjęcia przesłane mu przez inną kobietę.

Następnie sfotografowała te obrazy telefonem komórkowym i wysłała zdjęcia Lathamowi w wiadomościach, oskarżając go o niewierność. Latham oświadczył w sądzie, że przekazał partnerce hasło, aby mogła drukować dokumenty, i nie wiedział, że zdjęcia otrzymane na jego telefon zostały zsynchronizowane z komputerem.

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Decyzja w sprawie dostępu do danych

Matthews uznano również za niewinną w odrębnym zarzucie nieuprawnionego dostępu do chronionych danych. Sędzia Marguerite Vassall zaznaczyła, że Latham swobodnie przekazał jej hasło, nie ograniczając danych, które mogła przeglądać.

Obrona twierdziła, że nie ma dowodów na intymny charakter obrazów, ponieważ kobieta oznaczona w sprawie pseudonimem A.A. nie złożyła zeznań. Sędzia odrzuciła ten argument, podkreślając, że prywatność kobiety została naruszona, a Matthews mogła omówić z Lathamem jego niewierność bez fotografowania zdjęć. Sprawa przejdzie teraz do etapu wymierzenia kary.

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