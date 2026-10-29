W australijskim stanie Nowa Południowa Walia wprowadzono tymczasowe ograniczenia korzystania z wody w części północnego dorzecza Murray-Darling po tym, jak ilość wody w jeziorach Menindee spadła do najniższego poziomu od pięciu lat. Łączna ilość wody w systemie jezior na początku miesiąca spadła poniżej 480 gigalitrów — po raz pierwszy od 2021 roku, podaje The Guardian.

Ograniczenia w celu oszczędzania wody

Górne jeziora Menindee zawierają mniej niż 250 gigalitrów wody. Ten poziom uruchamia tymczasowe ograniczenia w częściach północnego dorzecza Murray-Darling. Środki ograniczają dostęp do wody dla części gospodarstw nawadnianych i mają zachować rezerwy na krytyczne potrzeby ludności oraz środowiska.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy w zlewni odnotowano niskie opady. Eksperci ostrzegają, że bez poprawy dopływu wody do jezior rzeką Darling-Baaka latem wzrośnie ryzyko masowego śnięcia ryb. Takie przypadki wystąpiły już w Menindee w 2018, 2019 i 2023 roku, gdy wzdłuż odcinków Darling-Baaka znaleziono miliony martwych ryb.

Ryzyko dla ryb latem

Profesor Australijskiego Uniwersytetu Narodowego i członek Wentworth Group of Concerned Scientists Jamie Pittock powiedział, że urzędnicy prognozują śnięcie ryb w Menindee tego lata, jeśli do rzeki Baaka-Darling nie napłynie więcej wody. Jego zdaniem potrzebne są znaczne opady, a władze stanowe muszą nie dopuścić, by nawadniający pobrali pierwszy przepływ wody po deszczach.

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Mieszkaniec Menindee Graham McCrabb nazwał obecne ilości wody „rezerwą na wypadek suszy”. Zaznaczył, że niewielkie dopływy z Queensland dają pewną nadzieję, jednak do zmniejszenia ryzyka potrzebna jest dodatkowa woda. Według niego, przy braku dopływu zagrożenie masowym śnięciem ryb będzie bardzo wysokie w styczniu lub lutym.

მინისტר ds. zasobów wodnych Nowej Południowej Walii Rose Jackson powiedziała, że rząd nie lekceważy złożoności sytuacji w Menindee tego lata. Długoterminowe prognozy wskazują na możliwość gorącego sezonu. Oprócz ograniczeń dla niektórych użytkowników wody władze utworzyły tymczasowe przejście dla lepszego przemieszczania się lokalnych gatunków ryb oraz powołały grupę roboczą ds. jakości wody.

Panel ekspertów utworzony w ramach programu łączności północnego dorzecza wcześniej zalecił ograniczenie nadmiernego poboru wody w górnym biegu rzek podczas okresów suszy. Jego raport końcowy złożono dwa lata temu, jednak rząd stanowy wciąż nie wdrożył rekomendacji.

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