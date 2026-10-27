W Australii 20-letni William Hamish Yates, pierwszy oskarżony na podstawie nowych federalnych przepisów przeciwko pornografii deepfake, uniknął faktycznego pozbawienia wolności. Sąd wymierzył mu karę dwóch lat i trzech miesięcy więzienia, jednak zwolnił go na podstawie trzyletniego zobowiązania do nienagannego zachowania.

Jak informuje ABC News, Yates przyznał się do stworzenia seksualizowanych obrazów nastoletniej dziewczyny wygenerowanych przez SI oraz do ich rozpowszechniania na platformach Ero Me i X w latach 2024–2025. Przyznał się również do dwóch zarzutów wykorzystania środków komunikacji do grożenia, nękania lub znieważania, a także do rozpowszechniania danych osobowych.

Ustalenia sądu

Sędzia sądu okręgowego Anne Barnett stwierdziła, że działania Yatesa były związane z natrętnymi myślami, a nie z wrogością, urazą czy chęcią zemsty. Sąd uwzględnił również, że w czasie popełnienia przestępstw miał 18 lat oraz że psycholog zdiagnozował u niego zaburzenia ze spektrum autyzmu i kompulsywne zaburzenie zachowań seksualnych.

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Jednocześnie sędzia podkreśliła, że okoliczności te nie usprawiedliwiają jego działań ani nie zmniejszają krzywdy wyrządzonej pokrzywdzonej. Jak zaznaczyła, Yates tworzył i rozpowszechniał seksualizowane treści SI bez jej zgody oraz wykorzystywał platformy internetowe, aby ją upokarzać, poniżać i nękać.

Wpływ na pokrzywdzoną

19-letnia pokrzywdzona wcześniej powiedziała sądowi, że obrazy były fałszywe, ale ich wpływ był dla niej „boleśnie realny”. Zaznaczyła, że po raz pierwszy zobaczyła własne zdjęcie z balu maturalnego na stronie pornograficznej.

Barnett stwierdziła, że takie materiały wyrządziły dziewczynie krzywdę, mimo że zostały stworzone za pomocą sztucznej inteligencji. Sędzia uwzględniła również, że ten rodzaj przestępstw jest nieproporcjonalnie często wymierzony w kobiety i dziewczęta oraz może powodować długotrwałe upokorzenie, cierpienie i szkody psychologiczne.

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